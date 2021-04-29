https://ria.ru/20210429/bayden-1730411313.html

Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией

Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают "последствия" за "вмешательство" и кибератаки. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T04:14

2021-04-29T04:14

2021-04-29T06:11

россия

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сша

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают "последствия" за "вмешательство" и кибератаки.Байден заявил, что прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место "вмешательство" России в американские выборы.В то же время глава Белого дома отметил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах. Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях. Во вторник он также заявил, что переговоры США с Россией возможны по ряду вопросов, начиная со стратегической стабильности, если не будет "эскалации" со стороны Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с Байденом, в среду отметил, что эта идея требует глубокого анализа, поскольку каждый раз заявления Вашингтона о саммите соседствуют со словами о санкциях.Как отметил в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД Сергей Лавров, в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.

https://ria.ru/20210428/sammit-1730347254.html

https://ria.ru/20210427/sanktsii-1730227961.html

https://ria.ru/20210429/vstrecha-1730410579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, сша, в мире