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Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией
Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают "последствия" за "вмешательство" и кибератаки. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:14
2021-04-29T04:14
2021-04-29T06:11
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают "последствия" за "вмешательство" и кибератаки.Байден заявил, что прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место "вмешательство" России в американские выборы.В то же время глава Белого дома отметил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах. Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях. Во вторник он также заявил, что переговоры США с Россией возможны по ряду вопросов, начиная со стратегической стабильности, если не будет "эскалации" со стороны Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с Байденом, в среду отметил, что эта идея требует глубокого анализа, поскольку каждый раз заявления Вашингтона о саммите соседствуют со словами о санкциях.Как отметил в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД Сергей Лавров, в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.
https://ria.ru/20210428/sammit-1730347254.html
https://ria.ru/20210427/sanktsii-1730227961.html
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россия, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией
, но обещают "последствия" за "вмешательство" и кибератаки.
"Что касается России, я очень ясно дал понять президенту (России Владимиру - ред.) Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", - говорится в тексте речи Байдена, которую распространил Белый дом.
Байден заявил, что прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место "вмешательство" России в американские выборы.
В то же время глава Белого дома отметил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях. Во вторник он также заявил, что переговоры США
с Россией
возможны по ряду вопросов, начиная со стратегической стабильности, если не будет "эскалации" со стороны Москвы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с Байденом, в среду отметил, что эта идея требует глубокого анализа, поскольку каждый раз заявления Вашингтона о саммите соседствуют со словами о санкциях.
Как отметил
в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД Сергей Лавров, в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.
Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.