https://ria.ru/20210429/aue-1730500726.html

В Ульяновске задержали четырех членов движения АУЕ*

В Ульяновске задержали четырех членов движения АУЕ*

Сотрудники полиции в Ульяновске задержали четырех членов АУЕ*, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:09

2021-04-29T15:09

2021-04-29T15:16

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

ульяновская область

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ульяновске задержали четырех членов АУЕ*, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, задержанные вовлекали подростков в АУЕ*, чтобы в последующем привлекать их к совершению различных правонарушений и собирать с них деньги за участие в организации. Собранные средства, по информации УМВД, аккумулировались у организатора под предлогом последующего финансирования различных криминальных структур.По данным полиции, СУСК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Судом двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим - запрет определенных действий. Организатору грозит до 10 лет лишения свободы, участникам – до шести лет лишения свободы.Задержания, по данным пресс-службы, прошли при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР Росгвардии региона.Верховный суд РФ 17 августа 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210318/delo-1601847495.html

https://ria.ru/20200911/aue-1577053848.html

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ульяновская область

ульяновск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, ульяновская область, ульяновск, происшествия