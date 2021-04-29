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В Ульяновске задержали четырех членов движения АУЕ*
В Ульяновске задержали четырех членов движения АУЕ*
Сотрудники полиции в Ульяновске задержали четырех членов АУЕ*, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:09
2021-04-29T15:16
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
ульяновская область
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ульяновске задержали четырех членов АУЕ*, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, задержанные вовлекали подростков в АУЕ*, чтобы в последующем привлекать их к совершению различных правонарушений и собирать с них деньги за участие в организации. Собранные средства, по информации УМВД, аккумулировались у организатора под предлогом последующего финансирования различных криминальных структур.По данным полиции, СУСК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Судом двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим - запрет определенных действий. Организатору грозит до 10 лет лишения свободы, участникам – до шести лет лишения свободы.Задержания, по данным пресс-службы, прошли при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР Росгвардии региона.Верховный суд РФ 17 августа 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210318/delo-1601847495.html
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россия
ульяновская область
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, ульяновская область, ульяновск, происшествия

В Ульяновске задержали четырех членов движения АУЕ*

15:09 29.04.2021 (обновлено: 15:16 29.04.2021)
 
В Ульяновске задержали четырех членов движения АУЕ*
В Ульяновске задержали четырех членов движения АУЕ* - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ульяновске задержали четырех членов АУЕ*, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"В ходе мероприятий, реализованных в несколько этапов, оперативники установили предполагаемого организатора, выявили активных участников. Всего правоохранителями задержано четверо жителей областного центра. Фигуранты позиционировали себя как участники запрещенной на территории Российской Федерации организации "АУЕ"*, действовавшей на территории Засвияжского района города Ульяновска", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, задержанные вовлекали подростков в АУЕ*, чтобы в последующем привлекать их к совершению различных правонарушений и собирать с них деньги за участие в организации. Собранные средства, по информации УМВД, аккумулировались у организатора под предлогом последующего финансирования различных криминальных структур.
По данным полиции, СУСК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Судом двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим - запрет определенных действий. Организатору грозит до 10 лет лишения свободы, участникам – до шести лет лишения свободы.
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Задержания, по данным пресс-службы, прошли при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР Росгвардии региона.
Верховный суд РФ 17 августа 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииУльяновская областьУльяновскПроисшествия
 
 
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