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Эксперт назвал приоритеты политики США
Эксперт назвал приоритеты политики США
Сдерживание Китая становится главной задачей США в XXI веке и государственной политикой Вашингтона, Россия при этом отходит на второй план, считает российский... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:33
2021-04-29T10:34
россия
джо байден
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сдерживание Китая становится главной задачей США в XXI веке и государственной политикой Вашингтона, Россия при этом отходит на второй план, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Президент США Джо Байден обратился к конгрессу в среду с первой программной речью. Во внешней политике Байден обозначил линию на противостояние КНР, указав на "крайне серьезные" намерения Си Цзиньпина обогнать Америку. Байден сообщил, что будет противостоять "нечестной" практике Китая в экономике и обеспечит масштабное военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе "по образцу НАТО в Европе".По словам Межуева, фактически то, что приписывалось бывшему президенту США Дональду Трампу, реально сейчас осуществляет Байден. Это, отметил он, вытекает из логики текущей администрации, которая является лоббистом интересов больших технологических компаний, сталкивающихся сейчас с серьезным вызовом со стороны Китая."По этой причине противостояние Китаю носит жизненный интерес", - сказал эксперт.Политолог также заметил, что многие обратили внимание на все большие экономические вливания, большой военный бюджет (в свете необходимости противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе и из-за возможной эскалации вокруг Тайваня, который Си Цзиньпин хочет "вернуть") и необходимость возвращения государства в экономику."Идея государственного капитализма. Судя по всему, это также имеет прямую связь с Китаем, потому что государственный монополистический капитализм, который в Китае развивается, победил относительно либеральный капитализм, который ассоциируется с США, то есть технологическую гонку Китай выигрывает, выигрывает в значительной степени за счет покрытия государством рисков технологических компаний, которые могут снижать цены, этим самым соперничая с Америкой, хотя и не во всех отраслях", - сказал Межуев.В то же время он указал, что Россия в свете необходимости противостояния Китаю отходит на второй план: Байден дал понять, что Вашингтон продолжит быть жестким в отношении Москвы, однако необходимо избавиться от эскалации."Все это ни к чему не обязывает, но это намек на возможность на какое-то партнерство в том случае, если Россия отойдет от Китая... Россия и Иран даже куда-то отходят на второй план, перестают быть приоритетом номер один, а вот сдерживание Китая, особенно в Тихом океане, является важнейшей задачей США", - сказал эксперт.Ранее Байден заверял, что будет "отвечать" на предполагаемые действия Москвы против США, включая вмешательство в выборы и хакерские атаки (Россия это категорически отрицает). При этом президент добавил, что США и Россия могут работать вместе по вопросам, представляющим общий интерес, включая стратегическую стабильность и климат.
https://ria.ru/20210429/ogovorka-1730420789.html
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россия
китай
сша
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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперт назвал приоритеты политики США

10:33 29.04.2021 (обновлено: 10:34 29.04.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сдерживание Китая становится главной задачей США в XXI веке и государственной политикой Вашингтона, Россия при этом отходит на второй план, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Президент США Джо Байден обратился к конгрессу в среду с первой программной речью. Во внешней политике Байден обозначил линию на противостояние КНР, указав на "крайне серьезные" намерения Си Цзиньпина обогнать Америку. Байден сообщил, что будет противостоять "нечестной" практике Китая в экономике и обеспечит масштабное военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе "по образцу НАТО в Европе".
"Главное отмечается в этой речи, что стратегия сдерживания Китая приобретает характер государственной политики. Байден подписался под этим - это задача XXI века. В этом смысле обращает на себя внимание, не сказал бы мягкость, но явное стремление снизить градус противостояния с Россией", - сказал Межуев, комментируя РИА Новости обращение президента США к конгрессу.
По словам Межуева, фактически то, что приписывалось бывшему президенту США Дональду Трампу, реально сейчас осуществляет Байден. Это, отметил он, вытекает из логики текущей администрации, которая является лоббистом интересов больших технологических компаний, сталкивающихся сейчас с серьезным вызовом со стороны Китая.
"По этой причине противостояние Китаю носит жизненный интерес", - сказал эксперт.
Политолог также заметил, что многие обратили внимание на все большие экономические вливания, большой военный бюджет (в свете необходимости противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе и из-за возможной эскалации вокруг Тайваня, который Си Цзиньпин хочет "вернуть") и необходимость возвращения государства в экономику.
"Идея государственного капитализма. Судя по всему, это также имеет прямую связь с Китаем, потому что государственный монополистический капитализм, который в Китае развивается, победил относительно либеральный капитализм, который ассоциируется с США, то есть технологическую гонку Китай выигрывает, выигрывает в значительной степени за счет покрытия государством рисков технологических компаний, которые могут снижать цены, этим самым соперничая с Америкой, хотя и не во всех отраслях", - сказал Межуев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
09:04
Байден трижды запнулся в речи, говоря о России
В то же время он указал, что Россия в свете необходимости противостояния Китаю отходит на второй план: Байден дал понять, что Вашингтон продолжит быть жестким в отношении Москвы, однако необходимо избавиться от эскалации.
"Все это ни к чему не обязывает, но это намек на возможность на какое-то партнерство в том случае, если Россия отойдет от Китая... Россия и Иран даже куда-то отходят на второй план, перестают быть приоритетом номер один, а вот сдерживание Китая, особенно в Тихом океане, является важнейшей задачей США", - сказал эксперт.
Ранее Байден заверял, что будет "отвечать" на предполагаемые действия Москвы против США, включая вмешательство в выборы и хакерские атаки (Россия это категорически отрицает). При этом президент добавил, что США и Россия могут работать вместе по вопросам, представляющим общий интерес, включая стратегическую стабильность и климат.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 18:22
Не зли медведя. Французы высмеяли "маленькую войну" Байдена против России
 
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