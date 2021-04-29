Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/aktsiya-1730454721.html
В Раде провели акцию "Бессмертный полк"
В Раде провели акцию "Бессмертный полк"
Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" провели во время заседания Верховной рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:22
2021-04-29T15:39
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
великая отечественная война (1941-1945)
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730454694_0:0:2101:1182_1920x0_80_0_0_ee67896df0cb9500ed6009ecd6e68082.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" провели во время заседания Верховной рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.На опубликованных в Сети кадрах видно, как парламентарии собрались вокруг трибуны, держа в руках фотографии.Депутат Вадим Рабинович призвал Украину не забывать истинных героев и напомнил о тех, кто "не боялся смотреть в глаза смерти ради победы"."В этот день каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, должен задуматься, как так вышло, что по улицам наших городов шагают сторонники эсэсовских дивизий. Как вышло, что на Украине, которая внесла едва ли не наибольший вклад в победу Советской армии, сносят памятники героям-освободителям и возводят монументы убийцам, которые предали Украину. Как вышло, что страну — победительницу фашизма превращают в страну побежденных?" — сказал он.Рабинович добавил, что в стране живут миллионы людей, которые точно знают, "кто настоящие герои, а кто — предатели, которые стреляли в спину".Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.Накануне украинские националисты провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В акции приняли участие около ста человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
https://ria.ru/20210426/film-1729983886.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730454694_24:0:1600:1182_1920x0_80_0_0_5a1ddb8af3fe1993d85b431df6f4bd18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, великая отечественная война (1941-1945), верховная рада украины, украина, в мире

В Раде провели акцию "Бессмертный полк"

12:22 29.04.2021 (обновлено: 15:39 29.04.2021)
 
© ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯЗаседание Верховной Рады Украины, 29.04.2021. Кадр из видео
Заседание Верховной Рады Украины, 29.04.2021. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" провели во время заседания Верховной рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как парламентарии собрались вокруг трибуны, держа в руках фотографии.
Депутат Вадим Рабинович призвал Украину не забывать истинных героев и напомнил о тех, кто "не боялся смотреть в глаза смерти ради победы".
"В этот день каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, должен задуматься, как так вышло, что по улицам наших городов шагают сторонники эсэсовских дивизий. Как вышло, что на Украине, которая внесла едва ли не наибольший вклад в победу Советской армии, сносят памятники героям-освободителям и возводят монументы убийцам, которые предали Украину. Как вышло, что страну — победительницу фашизма превращают в страну побежденных?" — сказал он.
Рабинович добавил, что в стране живут миллионы людей, которые точно знают, "кто настоящие герои, а кто — предатели, которые стреляли в спину".

"Нас на Украине — абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели — никто не забыт, ничто не забыто! И в завершение, на память некоторым: "Враг будет разбит, победа будет за нами!" — заявил он.

Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Накануне украинские националисты провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В акции приняли участие около ста человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 14:10
Депутат Рады призвал коллег посмотреть фильм "В бой идут одни старики"
 
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВеликая Отечественная война (1941-1945)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния