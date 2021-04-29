https://ria.ru/20210429/aktsiya-1730454721.html

В Раде провели акцию "Бессмертный полк"

В Раде провели акцию "Бессмертный полк"

Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" провели во время заседания Верховной рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:22

2021-04-29T12:22

2021-04-29T15:39

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

великая отечественная война (1941-1945)

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" провели во время заседания Верховной рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.На опубликованных в Сети кадрах видно, как парламентарии собрались вокруг трибуны, держа в руках фотографии.Депутат Вадим Рабинович призвал Украину не забывать истинных героев и напомнил о тех, кто "не боялся смотреть в глаза смерти ради победы"."В этот день каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, должен задуматься, как так вышло, что по улицам наших городов шагают сторонники эсэсовских дивизий. Как вышло, что на Украине, которая внесла едва ли не наибольший вклад в победу Советской армии, сносят памятники героям-освободителям и возводят монументы убийцам, которые предали Украину. Как вышло, что страну — победительницу фашизма превращают в страну побежденных?" — сказал он.Рабинович добавил, что в стране живут миллионы людей, которые точно знают, "кто настоящие герои, а кто — предатели, которые стреляли в спину".Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.Накануне украинские националисты провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В акции приняли участие около ста человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.

https://ria.ru/20210426/film-1729983886.html

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, великая отечественная война (1941-1945), верховная рада украины, украина, в мире