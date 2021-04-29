https://ria.ru/20210429/aktsiya-1730454721.html
В Раде провели акцию "Бессмертный полк"
В Раде провели акцию "Бессмертный полк"
Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" провели во время заседания Верховной рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:22
2021-04-29T12:22
2021-04-29T15:39
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
великая отечественная война (1941-1945)
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730454694_0:0:2101:1182_1920x0_80_0_0_ee67896df0cb9500ed6009ecd6e68082.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" провели во время заседания Верховной рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.На опубликованных в Сети кадрах видно, как парламентарии собрались вокруг трибуны, держа в руках фотографии.Депутат Вадим Рабинович призвал Украину не забывать истинных героев и напомнил о тех, кто "не боялся смотреть в глаза смерти ради победы"."В этот день каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, должен задуматься, как так вышло, что по улицам наших городов шагают сторонники эсэсовских дивизий. Как вышло, что на Украине, которая внесла едва ли не наибольший вклад в победу Советской армии, сносят памятники героям-освободителям и возводят монументы убийцам, которые предали Украину. Как вышло, что страну — победительницу фашизма превращают в страну побежденных?" — сказал он.Рабинович добавил, что в стране живут миллионы людей, которые точно знают, "кто настоящие герои, а кто — предатели, которые стреляли в спину".Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.Накануне украинские националисты провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В акции приняли участие около ста человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
https://ria.ru/20210426/film-1729983886.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730454694_24:0:1600:1182_1920x0_80_0_0_5a1ddb8af3fe1993d85b431df6f4bd18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, великая отечественная война (1941-1945), верховная рада украины, украина, в мире
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь
" провели во время заседания Верховной рады
акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как парламентарии собрались вокруг трибуны, держа в руках фотографии.
Депутат Вадим Рабинович
призвал Украину не забывать истинных героев и напомнил о тех, кто "не боялся смотреть в глаза смерти ради победы".
"В этот день каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, должен задуматься, как так вышло, что по улицам наших городов шагают сторонники эсэсовских дивизий. Как вышло, что на Украине, которая внесла едва ли не наибольший вклад в победу Советской армии, сносят памятники героям-освободителям и возводят монументы убийцам, которые предали Украину. Как вышло, что страну — победительницу фашизма превращают в страну побежденных?" — сказал он.
Рабинович добавил, что в стране живут миллионы людей, которые точно знают, "кто настоящие герои, а кто — предатели, которые стреляли в спину".
"Нас на Украине — абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели — никто не забыт, ничто не забыто! И в завершение, на память некоторым: "Враг будет разбит, победа будет за нами!" — заявил он.
Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Накануне украинские националисты провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В акции приняли участие около ста человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове
.