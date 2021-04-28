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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/zdravookhranenie-1730326455.html
Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и устойчивой
Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и устойчивой
Российская система здравоохранения оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной и более гибкой, на распространение коронавируса отреагировали... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:08
2021-04-28T15:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
пушкин
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной и более гибкой, на распространение коронавируса отреагировали быстро, заявил президент России Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине Санкт-Петербурга."У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего среднего (звена) … реально хороший уровень подготовки. Второе - у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет ... У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной оказалась и более гибкой ... И быстро очень отреагировали. Относительно быстро. Как требовала обстановка. И промышленность", - сказал он.Путин также прокомментировал рост заболеваемости в других странах. "Мы же видим, что в других странах творится - раз и вспышка", - сказал он.Путин также поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно используют медработники, работающие с заболевшими коронавирусом. Оказалось, что еще 1 апреля сотрудники "скорой" могли использовать 200 костюмов, а теперь 30.После осмотра здания и общения с медработниками Путин поздравил их с профессиональным праздником. "Вас ждут ... как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благороднее", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/peskov-1730305750.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, пушкин, санкт-петербург, общество

Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и устойчивой

15:08 28.04.2021 (обновлено: 15:25 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет сотрудников скорой медицинской помощи № 4 в городе Пушкине с профессиональным праздником - Днем работника скорой помощи
Президент РФ Владимир Путин поздравляет сотрудников скорой медицинской помощи № 4 в городе Пушкине с профессиональным праздником - Днем работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной и более гибкой, на распространение коронавируса отреагировали быстро, заявил президент России Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине Санкт-Петербурга.
"У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего среднего (звена) … реально хороший уровень подготовки. Второе - у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет ... У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной оказалась и более гибкой ... И быстро очень отреагировали. Относительно быстро. Как требовала обстановка. И промышленность", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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Путин также прокомментировал рост заболеваемости в других странах. "Мы же видим, что в других странах творится - раз и вспышка", - сказал он.
Путин также поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно используют медработники, работающие с заболевшими коронавирусом. Оказалось, что еще 1 апреля сотрудники "скорой" могли использовать 200 костюмов, а теперь 30.
После осмотра здания и общения с медработниками Путин поздравил их с профессиональным праздником. "Вас ждут ... как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благороднее", - сказал он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинПушкинСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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