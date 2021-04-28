https://ria.ru/20210428/zdravookhranenie-1730326455.html

Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и устойчивой

Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и устойчивой

Российская система здравоохранения оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной и более гибкой, на распространение коронавируса отреагировали... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:08

2021-04-28T15:08

2021-04-28T15:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

пушкин

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной и более гибкой, на распространение коронавируса отреагировали быстро, заявил президент России Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине Санкт-Петербурга."У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего среднего (звена) … реально хороший уровень подготовки. Второе - у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет ... У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной оказалась и более гибкой ... И быстро очень отреагировали. Относительно быстро. Как требовала обстановка. И промышленность", - сказал он.Путин также прокомментировал рост заболеваемости в других странах. "Мы же видим, что в других странах творится - раз и вспышка", - сказал он.Путин также поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно используют медработники, работающие с заболевшими коронавирусом. Оказалось, что еще 1 апреля сотрудники "скорой" могли использовать 200 костюмов, а теперь 30.После осмотра здания и общения с медработниками Путин поздравил их с профессиональным праздником. "Вас ждут ... как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благороднее", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/peskov-1730305750.html

пушкин

санкт-петербург

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, пушкин, санкт-петербург, общество