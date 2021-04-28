https://ria.ru/20210428/zdorove-1730331680.html

Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы

Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы

Многие люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, однако опасность может представлять другая бытовая техника, заявил врач и телеведущий... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:29

2021-04-28T15:29

2021-04-28T16:03

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, однако опасность может представлять другая бытовая техника, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, пока сложно сказать, как именно электромагнитые волны влияют на самочувствие. Однако холодильники, в частности, наоборот, помогли снизить число заболеваний. "Раньше, чтобы долго хранить пищу, ее засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак легких", — объяснил врач.Нанести вред может использование обогревателя, сказал Мясников. Этот прибор снижает уровень влажности в помещении, из-за чего слизистая носа пересыхает и не защищает от инфекций. К тому же сухой воздух может вызвать серьезные проблемы с глазами.В свою очередь, неправильная установка кондиционеров способна привести к простудным заболеваниям, усугубить астму или аллергию. Помимо этого, внутри них могут скапливаться различные микроорганизмы — возбудители инфекций, подытожил Мясников.

https://ria.ru/20210417/pnevmoniya-1728696889.html

https://ria.ru/20210426/maski-1729961141.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество