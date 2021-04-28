Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/zdorove-1730331680.html
Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы
Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы
Многие люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, однако опасность может представлять другая бытовая техника, заявил врач и телеведущий... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:29
2021-04-28T16:03
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576443108_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_74a4e551d6ef93cf5880574ec53f74d0.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, однако опасность может представлять другая бытовая техника, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, пока сложно сказать, как именно электромагнитые волны влияют на самочувствие. Однако холодильники, в частности, наоборот, помогли снизить число заболеваний. "Раньше, чтобы долго хранить пищу, ее засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак легких", — объяснил врач.Нанести вред может использование обогревателя, сказал Мясников. Этот прибор снижает уровень влажности в помещении, из-за чего слизистая носа пересыхает и не защищает от инфекций. К тому же сухой воздух может вызвать серьезные проблемы с глазами.В свою очередь, неправильная установка кондиционеров способна привести к простудным заболеваниям, усугубить астму или аллергию. Помимо этого, внутри них могут скапливаться различные микроорганизмы — возбудители инфекций, подытожил Мясников.
https://ria.ru/20210417/pnevmoniya-1728696889.html
https://ria.ru/20210426/maski-1729961141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576443108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f23f54e4922982c0e77f5f21617002a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы

15:29 28.04.2021 (обновлено: 16:03 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота завода по производству электроники
Работа завода по производству электроники - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, однако опасность может представлять другая бытовая техника, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, пока сложно сказать, как именно электромагнитые волны влияют на самочувствие. Однако холодильники, в частности, наоборот, помогли снизить число заболеваний.
Кондиционер в офисе - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 11:32
Врач предупредила об опасности кондиционеров
"Раньше, чтобы долго хранить пищу, ее засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак легких", — объяснил врач.
Нанести вред может использование обогревателя, сказал Мясников. Этот прибор снижает уровень влажности в помещении, из-за чего слизистая носа пересыхает и не защищает от инфекций. К тому же сухой воздух может вызвать серьезные проблемы с глазами.
В свою очередь, неправильная установка кондиционеров способна привести к простудным заболеваниям, усугубить астму или аллергию. Помимо этого, внутри них могут скапливаться различные микроорганизмы — возбудители инфекций, подытожил Мясников.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 12:40Распространение коронавируса
Мясников развеял миф о медицинских масках
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Фирма Гебрева заявила об искажении фактов прокуратурой Болгарии
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
Лента новостейМолния