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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210428/zdanie-1730322267.html
В Ленобласти построят новое здание для Центра медицины катастроф
В Ленобласти построят новое здание для Центра медицины катастроф
Новое здание Центра медицины катастроф, в котором разместится единая диспетчерская служба санитарного транспорта, включая санитарную авиацию, службу... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:05
2021-04-28T15:05
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Новое здание Центра медицины катастроф, в котором разместится единая диспетчерская служба санитарного транспорта, включая санитарную авиацию, службу техобслуживания, помещения для учебы и отдыха персонала, построят в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко, поздравляя сотрудников скорой медицинской помощи региона с их профессиональном праздником.Он отметил, что ежедневно на дежурство во всех районах Ленинградской области заступают 163 бригады скорой помощи. С начала 2021 года они обслужили почти 184 тысячи вызовов. В среднем, за сутки в "скорую" поступают почти 1600 звонков. Из них 49% — это экстренные вызовы, когда есть угроза жизни (например, при дорожных авариях, травмах), а 48% — это неотложные вызовы. В 26% случаев пациенты были госпитализированы. Вертолетами санитарной авиации с начала года был эвакуирован 141 пациент.По его словам, Центр медицины катастроф активно развивается. В настоящее время в его состав включены Всеволожское, Токсовское, Сертоловское и Кировское отделения скорой помощи. Помимо маршрутизации вызовов с помощью бригад скорой помощи и санитарной авиации, в центре также организована работа системы 112. В течение 2022 года планируется закончить объединение всей службы скорой медицинской помощи Ленинградской области в одну медицинскую организацию."Последний напряженный год работы выявил и проблемы в организации работы службы. Принял решение о строительстве специального здания центра медицины катастроф, где будут размещены единая диспетчерская и маршрутизация сантранспорта, включая санавиацию, служба техобслуживания, помещения для учебы и отдыха персонала", — уточнил глава региона.Дрозденко также сообщил, что за 2020 год для "скорой" были приобретены 68 новых автомобилей, обновление автопарка продолжится.
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленобласти построят новое здание для Центра медицины катастроф

15:05 28.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОчередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке
Очередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Новое здание Центра медицины катастроф, в котором разместится единая диспетчерская служба санитарного транспорта, включая санитарную авиацию, службу техобслуживания, помещения для учебы и отдыха персонала, построят в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко, поздравляя сотрудников скорой медицинской помощи региона с их профессиональном праздником.
Он отметил, что ежедневно на дежурство во всех районах Ленинградской области заступают 163 бригады скорой помощи. С начала 2021 года они обслужили почти 184 тысячи вызовов. В среднем, за сутки в "скорую" поступают почти 1600 звонков. Из них 49% — это экстренные вызовы, когда есть угроза жизни (например, при дорожных авариях, травмах), а 48% — это неотложные вызовы. В 26% случаев пациенты были госпитализированы. Вертолетами санитарной авиации с начала года был эвакуирован 141 пациент.
По его словам, Центр медицины катастроф активно развивается. В настоящее время в его состав включены Всеволожское, Токсовское, Сертоловское и Кировское отделения скорой помощи. Помимо маршрутизации вызовов с помощью бригад скорой помощи и санитарной авиации, в центре также организована работа системы 112. В течение 2022 года планируется закончить объединение всей службы скорой медицинской помощи Ленинградской области в одну медицинскую организацию.
"Последний напряженный год работы выявил и проблемы в организации работы службы. Принял решение о строительстве специального здания центра медицины катастроф, где будут размещены единая диспетчерская и маршрутизация сантранспорта, включая санавиацию, служба техобслуживания, помещения для учебы и отдыха персонала", — уточнил глава региона.
Дрозденко также сообщил, что за 2020 год для "скорой" были приобретены 68 новых автомобилей, обновление автопарка продолжится.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
 
 
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