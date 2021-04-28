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"Размахнулся шашкой". Поляки высмеяли министра обороны за слова о России
"Размахнулся шашкой". Поляки высмеяли министра обороны за слова о России
Читатели портала Interia раскритиковали слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Варшава готова "защищаться в случае нападения" России. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:12
2021-04-28T17:49
в мире
россия
мариуш блащак
нато
польша
москва
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели портала Interia раскритиковали слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Варшава готова "защищаться в случае нападения" России.Он также призвал серьезно отнестись "к угрозам с востока". Польша, как отметил глава ведомства, внимательно следит за происходящим на ее границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск.Комментаторы скептически отнеслись к подобным заявлениям в адрес Москвы."Россия уже давно забыла об "учениях", а мужик только сейчас начал играть мускулами. Замедленная реакция?" — спросил Weteran."Он глупый или только прикидывается?" — задался вопросом пользователь с ником On."Повысить численность армии, чтобы укрепить безопасность Польши… Это какой-то абсурд. Сегодня без самой современной техники с такой большой и сильной страной, как Россия, мы никак не справимся. Мы не готовы к столкновению с ней, у нас не 1920 год. Польские вооруженные силы должны хотя бы отчасти догнать по количеству техники турецкие, а нам до них далеко", — посетовал Alex."До войны министры разных мастей и президент надували щеки, пугали и вешали лапшу на уши, а когда Германия напала (и даже до начала войны), бежали, как трусы, из страны. Сомневаюсь, что сейчас будет по-другому", — посчитал wrrr."Господин министр, не выставляйте себя на посмешище! Если бы Москва захотела, вы и прочие горлопаны из правительства увидели бы, какой мощью она обладает", — отметил padre111.Россия в последние годы отмечает существенный рост военной активности НАТО у западных и южных границ. Страны альянса регулярно проводят крупномасштабные маневры, во время которых моделируют бои с российской армией. В частности, по легенде учений "Зима-20", в Польшу вторгся "противник с востока", который нанес ее вооруженным силам разгромное поражение уже на пятый день предполагаемого конфликта.Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для нейтрализации исходящих от альянса угроз.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210420/voyna-1729114763.html
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в мире, россия, мариуш блащак, нато, польша, москва

"Размахнулся шашкой". Поляки высмеяли министра обороны за слова о России

16:12 28.04.2021 (обновлено: 17:49 28.04.2021)
 
© Фото : Sgt. Arturo GuzmanУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Sgt. Arturo Guzman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели портала Interia раскритиковали слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Варшава готова "защищаться в случае нападения" России.
Он также призвал серьезно отнестись "к угрозам с востока". Польша, как отметил глава ведомства, внимательно следит за происходящим на ее границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск.
Комментаторы скептически отнеслись к подобным заявлениям в адрес Москвы.
"Россия уже давно забыла об "учениях", а мужик только сейчас начал играть мускулами. Замедленная реакция?" — спросил Weteran.
"Он глупый или только прикидывается?" — задался вопросом пользователь с ником On.
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"Повысить численность армии, чтобы укрепить безопасность Польши… Это какой-то абсурд. Сегодня без самой современной техники с такой большой и сильной страной, как Россия, мы никак не справимся. Мы не готовы к столкновению с ней, у нас не 1920 год. Польские вооруженные силы должны хотя бы отчасти догнать по количеству техники турецкие, а нам до них далеко", — посетовал Alex.
"До войны министры разных мастей и президент надували щеки, пугали и вешали лапшу на уши, а когда Германия напала (и даже до начала войны), бежали, как трусы, из страны. Сомневаюсь, что сейчас будет по-другому", — посчитал wrrr.

"Как мы видим, польские политики все еще не умеют мыслить логически, они ничему не научились и продолжают думать, что можно просто так размахивать шашкой. Потом они возьмут ноги в руки и до свидания, а вы тут справляйтесь сами", — написал комментатор под ником Ano.

"Господин министр, не выставляйте себя на посмешище! Если бы Москва захотела, вы и прочие горлопаны из правительства увидели бы, какой мощью она обладает", — отметил padre111.
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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для нейтрализации исходящих от альянса угроз.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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