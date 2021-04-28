В США не ожидают ухудшения ситуации на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США не ожидают в настоящее время значительного ухудшения ситуации на границе РФ и Украины, продолжают следить за ситуацией, заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
"Мы продолжим внимательно следить (за происходящим - ред.) и сейчас мы не ожидаем, что произойдет что-либо существенное и неотвратимое", - сказал Милли, выступая в Институте Маккейна в Вашингтоне.
Американский военный отметил, что Вашингтон внимательно на протяжении последних четырех-пяти недель мониторил наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной, назвав это это поводом к озабоченности. Он привел несколько объяснений произошедшему, которых придерживаются в США.
"Попытка устрашения или оказания влияние на внутреннюю жизнь Украины, другие политические причины, они могут таким образом испытывать наше собственное правительство", - сказал Милли.
"Любое из этого может быть правдой", - сказал военный, отметив, что "отвод части сил в последнее время снизил напряженность", и назвал это "хорошей новостью".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.