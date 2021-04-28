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В США не ожидают ухудшения ситуации на границе России и Украины
В США не ожидают ухудшения ситуации на границе России и Украины
США не ожидают в настоящее время значительного ухудшения ситуации на границе РФ и Украины, продолжают следить за ситуацией, заявил в среду глава Объединенного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:05
2021-04-28T17:05
россия
марк милли
вооруженные силы сша
дмитрий песков
сергей шойгу
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США не ожидают в настоящее время значительного ухудшения ситуации на границе РФ и Украины, продолжают следить за ситуацией, заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли."Мы продолжим внимательно следить (за происходящим - ред.) и сейчас мы не ожидаем, что произойдет что-либо существенное и неотвратимое", - сказал Милли, выступая в Институте Маккейна в Вашингтоне.Американский военный отметил, что Вашингтон внимательно на протяжении последних четырех-пяти недель мониторил наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной, назвав это это поводом к озабоченности. Он привел несколько объяснений произошедшему, которых придерживаются в США."Попытка устрашения или оказания влияние на внутреннюю жизнь Украины, другие политические причины, они могут таким образом испытывать наше собственное правительство", - сказал Милли."Любое из этого может быть правдой", - сказал военный, отметив, что "отвод части сил в последнее время снизил напряженность", и назвал это "хорошей новостью".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/rossiya-1729839484.html
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729384652.html
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россия, марк милли, вооруженные силы сша, дмитрий песков, сергей шойгу, вашингтон (город), сша, в мире

В США не ожидают ухудшения ситуации на границе России и Украины

17:05 28.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США не ожидают в настоящее время значительного ухудшения ситуации на границе РФ и Украины, продолжают следить за ситуацией, заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
"Мы продолжим внимательно следить (за происходящим - ред.) и сейчас мы не ожидаем, что произойдет что-либо существенное и неотвратимое", - сказал Милли, выступая в Институте Маккейна в Вашингтоне.
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 12:31
В Германии призвали "покончить с Украиной" и сближаться с Россией
Американский военный отметил, что Вашингтон внимательно на протяжении последних четырех-пяти недель мониторил наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной, назвав это это поводом к озабоченности. Он привел несколько объяснений произошедшему, которых придерживаются в США.
"Попытка устрашения или оказания влияние на внутреннюю жизнь Украины, другие политические причины, они могут таким образом испытывать наше собственное правительство", - сказал Милли.
"Любое из этого может быть правдой", - сказал военный, отметив, что "отвод части сил в последнее время снизил напряженность", и назвал это "хорошей новостью".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Антена радара - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 00:26
Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией
 
РоссияМарк МиллиВооруженные силы СШАДмитрий ПесковСергей ШойгуВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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