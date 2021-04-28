Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта признали вменяемой
11:54 28.04.2021 (обновлено: 16:08 28.04.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), Марину Кохал вменяемой, сообщил ее адвокат Сергей Лукьянов
"Но психические отклонения есть", — добавил он.
В среду Смольнинский районный суд должен провести заседание по продлению меры пресечения женщине. Сейчас она находится в СИЗО.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту убила мужа неустановленным способом во время ссоры.
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Ее задержали 31 июля, фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. После смерти супруга (по мнению Кохал — от передозировки наркотиков) она расчленила тело, чтобы скрыть это и представить, будто он пропал. Позднее женщина связалась с адвокатом и по его совету обратилась в полицию. Ей предъявили обвинение в убийстве и 3 августа арестовали.
В октябре для допроса задержали мать Кохал — Елену. Находившегося с ней внука изъяли органы опеки. После обследования ребенка поместили в учреждение для детей-сирот.
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