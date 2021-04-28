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Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта признали вменяемой
Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта признали вменяемой
Судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), Марину Кохал... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:54
2021-04-28T16:08
марина кохал
энди картрайт
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), Марину Кохал вменяемой, сообщил ее адвокат Сергей ЛукьяновВ среду Смольнинский районный суд должен провести заседание по продлению меры пресечения женщине. Сейчас она находится в СИЗО.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту убила мужа неустановленным способом во время ссоры.Ее задержали 31 июля, фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. После смерти супруга (по мнению Кохал — от передозировки наркотиков) она расчленила тело, чтобы скрыть это и представить, будто он пропал. Позднее женщина связалась с адвокатом и по его совету обратилась в полицию. Ей предъявили обвинение в убийстве и 3 августа арестовали.В октябре для допроса задержали мать Кохал — Елену. Находившегося с ней внука изъяли органы опеки. После обследования ребенка поместили в учреждение для детей-сирот.
https://ria.ru/20210218/reper-1598045953.html
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марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта признали вменяемой

11:54 28.04.2021 (обновлено: 16:08 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), Марину Кохал вменяемой, сообщил ее адвокат Сергей Лукьянов
"Но психические отклонения есть", — добавил он.
В среду Смольнинский районный суд должен провести заседание по продлению меры пресечения женщине. Сейчас она находится в СИЗО.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту убила мужа неустановленным способом во время ссоры.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 16:24
В Петербурге назначили третью экспертизу останков рэпера Картрайта
Ее задержали 31 июля, фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. После смерти супруга (по мнению Кохал — от передозировки наркотиков) она расчленила тело, чтобы скрыть это и представить, будто он пропал. Позднее женщина связалась с адвокатом и по его совету обратилась в полицию. Ей предъявили обвинение в убийстве и 3 августа арестовали.
В октябре для допроса задержали мать Кохал — Елену. Находившегося с ней внука изъяли органы опеки. После обследования ребенка поместили в учреждение для детей-сирот.
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Марина КохалЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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