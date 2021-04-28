https://ria.ru/20210428/ubiystva-1730300415.html

Названы регионы России, лидирующие по числу убийств

Названы регионы России, лидирующие по числу убийств

Больше всего убийств в первые три месяца 2021 года зарегистрировали в Татарстане, Красноярском крае и Московской области, сообщается на портале правовой... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:12

2021-04-28T13:12

2021-04-28T17:44

ленинградская область

севастополь

кемеровская область

генеральная прокуратура рф

красноярский край

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Больше всего убийств в первые три месяца 2021 года зарегистрировали в Татарстане, Красноярском крае и Московской области, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.В каждом из этих регионов зафиксировали по 74 подобных преступления. Далее следуют Башкортостан (73), Кемеровская (70) и Ленинградская (68) области. Меньше всего — в Калмыкии (три), Чукотском автономном округе (два) и в Севастополе — одно. В Ненецком автономном округе нет ни одного убийства или покушения.При этом, по данным ведомства, массив зарегистрированных за этот же период убийств остается "относительно стабильным" — менее 2,2 тысячи. В 167 случаях уголовное дело возбудили после безвестного исчезновения человека.

https://ria.ru/20210423/kriminal-1729611658.html

ленинградская область

севастополь

кемеровская область

красноярский край

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, севастополь, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, красноярский край, московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), происшествия