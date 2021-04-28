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Названы регионы России, лидирующие по числу убийств
Названы регионы России, лидирующие по числу убийств
Больше всего убийств в первые три месяца 2021 года зарегистрировали в Татарстане, Красноярском крае и Московской области, сообщается на портале правовой... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:12
2021-04-28T17:44
ленинградская область
севастополь
кемеровская область
генеральная прокуратура рф
красноярский край
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Больше всего убийств в первые три месяца 2021 года зарегистрировали в Татарстане, Красноярском крае и Московской области, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.В каждом из этих регионов зафиксировали по 74 подобных преступления. Далее следуют Башкортостан (73), Кемеровская (70) и Ленинградская (68) области. Меньше всего — в Калмыкии (три), Чукотском автономном округе (два) и в Севастополе — одно. В Ненецком автономном округе нет ни одного убийства или покушения.При этом, по данным ведомства, массив зарегистрированных за этот же период убийств остается "относительно стабильным" — менее 2,2 тысячи. В 167 случаях уголовное дело возбудили после безвестного исчезновения человека.
https://ria.ru/20210423/kriminal-1729611658.html
ленинградская область
севастополь
кемеровская область
красноярский край
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
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ленинградская область, севастополь, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, красноярский край, московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), происшествия

Названы регионы России, лидирующие по числу убийств

13:12 28.04.2021 (обновлено: 17:44 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Больше всего убийств в первые три месяца 2021 года зарегистрировали в Татарстане, Красноярском крае и Московской области, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
В каждом из этих регионов зафиксировали по 74 подобных преступления. Далее следуют Башкортостан (73), Кемеровская (70) и Ленинградская (68) области. Меньше всего — в Калмыкии (три), Чукотском автономном округе (два) и в Севастополе — одно.
В Ненецком автономном округе нет ни одного убийства или покушения.
При этом, по данным ведомства, массив зарегистрированных за этот же период убийств остается "относительно стабильным" — менее 2,2 тысячи. В 167 случаях уголовное дело возбудили после безвестного исчезновения человека.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:45
В России стали хуже раскрывать преступления, заявил генпрокурор
 
Ленинградская областьСевастопольКемеровская областьГенеральная прокуратура РФКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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