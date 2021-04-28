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ФССП предложила дать должникам по алиментам приоритет при трудоустройстве
ФССП предложила дать должникам по алиментам приоритет при трудоустройстве
Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:40
2021-04-28T15:48
россия
дмитрий желудков
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, заявил замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков."Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами", - сказал он, выступая в Совете Федерации в ходе круглого стола "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения".
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россия, дмитрий желудков, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

ФССП предложила дать должникам по алиментам приоритет при трудоустройстве

15:40 28.04.2021 (обновлено: 15:48 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий
Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, заявил замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.
"Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами", - сказал он, выступая в Совете Федерации в ходе круглого стола "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения".
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:07
Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов
 
РоссияДмитрий ЖелудковСовет Федерации РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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