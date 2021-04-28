https://ria.ru/20210428/trudoustroystvo-1730334419.html
ФССП предложила дать должникам по алиментам приоритет при трудоустройстве
ФССП предложила дать должникам по алиментам приоритет при трудоустройстве
Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:40
2021-04-28T15:40
2021-04-28T15:48
россия
дмитрий желудков
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, заявил замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков."Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами", - сказал он, выступая в Совете Федерации в ходе круглого стола "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения".
https://ria.ru/20210427/alimenty-1730129838.html
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россия, дмитрий желудков, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество