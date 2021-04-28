https://ria.ru/20210428/telegram-1730315394.html

Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Telegram в мае добавит видео в голосовые чаты, что позволит организовывать в мессенджере групповые видеозвонки, написал в своем канале основатель мессенджера... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:24

2021-04-28T14:24

2021-04-28T15:54

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Telegram в мае добавит видео в голосовые чаты, что позволит организовывать в мессенджере групповые видеозвонки, написал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.Кроме того, он отметил, что две новые веб-версии Telegram — WebK и WebZ — удобно используются с разных устройств. "Вы можете мгновенно получить доступ к своим чатам как с мобильного, так и с персонального компьютера прямо из веб-браузера. Никаких загрузок, никаких установок", — добавил Дуров.По его словам, эти веб-версии Telegram опережают аналоги конкурентов. Сейчас компания тестирует внутреннюю функциональную версию веб-видеозвонков, которую планируют добавить в ближайшее время.Ранее Дуров анонсировал запуск в этом году собственной рекламной платформы Telegram. Он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. По данным на январь, количество ежемесячных активных пользователей составляло около полумиллиарда человек.

https://ria.ru/20210426/telegram-1730046519.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество