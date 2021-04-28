https://ria.ru/20210428/telegram-1730315394.html
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram
Telegram в мае добавит видео в голосовые чаты, что позволит организовывать в мессенджере групповые видеозвонки, написал в своем канале основатель мессенджера... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:24
2021-04-28T14:24
2021-04-28T15:54
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Telegram в мае добавит видео в голосовые чаты, что позволит организовывать в мессенджере групповые видеозвонки, написал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.Кроме того, он отметил, что две новые веб-версии Telegram — WebK и WebZ — удобно используются с разных устройств. "Вы можете мгновенно получить доступ к своим чатам как с мобильного, так и с персонального компьютера прямо из веб-браузера. Никаких загрузок, никаких установок", — добавил Дуров.По его словам, эти веб-версии Telegram опережают аналоги конкурентов. Сейчас компания тестирует внутреннюю функциональную версию веб-видеозвонков, которую планируют добавить в ближайшее время.Ранее Дуров анонсировал запуск в этом году собственной рекламной платформы Telegram. Он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. По данным на январь, количество ежемесячных активных пользователей составляло около полумиллиарда человек.
https://ria.ru/20210426/telegram-1730046519.html
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telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Telegram
в мае добавит видео в голосовые чаты, что позволит организовывать в мессенджере групповые видеозвонки, написал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров
.
"Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием", — написал он.
Кроме того, он отметил, что две новые веб-версии Telegram — WebK и WebZ — удобно используются с разных устройств.
"Вы можете мгновенно получить доступ к своим чатам как с мобильного, так и с персонального компьютера прямо из веб-браузера. Никаких загрузок, никаких установок", — добавил Дуров.
По его словам, эти веб-версии Telegram опережают аналоги конкурентов. Сейчас компания тестирует внутреннюю функциональную версию веб-видеозвонков, которую планируют добавить в ближайшее время.
Ранее Дуров анонсировал запуск в этом году собственной рекламной платформы Telegram. Он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. По данным на январь, количество ежемесячных активных пользователей составляло около полумиллиарда человек.