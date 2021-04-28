https://ria.ru/20210428/sudbischi-1730262872.html

Ученые попробуют восстановить картину Судбищенской битвы 1555 года

Ученые попробуют восстановить картину Судбищенской битвы 1555 года

Ученые попытаются восстановить картину двух драматических дней конца июня 1555 года, когда состоялась знаменитая Судбищенская битва – одно из важных военных... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:30

2021-04-28T13:30

2021-04-28T13:30

археология

социальный навигатор

наука

"куликово поле"

российская академия наук

тула

общество

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ученые попытаются восстановить картину двух драматических дней конца июня 1555 года, когда состоялась знаменитая Судбищенская битва – одно из важных военных сражений в истории Российского государства, сообщается в совместном пресс-релизе Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле".В минувшую среду сотрудники Института археологии и Музея-заповедника "Куликово поле" в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. Общее число находок на месте Судбищенской битвы уже превысило 200 экземпляров.Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея, и тот ушел в Крым. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.По его словам, предстоящие работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI-XVII веков, начатого при подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля как начала строительства Большой засечной черты – оборонительной линии на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках."Полевые работы продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок", – добавил Воронцов."Также ученые на месте сражения попытаются определить места захоронения убитых и восстановить картину двух драматических летних дней 1555 года", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что при этом принимаются все меры для обеспечения сохранности поля битвы от любителей поиска металлических артефактов, которые могут попросту разграбить бесценные находки.

https://ria.ru/20210428/bitva-1730236359.html

https://ria.ru/20210428/sudbischi-1730252101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, социальный навигатор, "куликово поле", российская академия наук, тула, общество