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Наука
https://ria.ru/20210428/sudbischi-1730262872.html
Ученые попробуют восстановить картину Судбищенской битвы 1555 года
Ученые попробуют восстановить картину Судбищенской битвы 1555 года
Ученые попытаются восстановить картину двух драматических дней конца июня 1555 года, когда состоялась знаменитая Судбищенская битва – одно из важных военных... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:30
2021-04-28T13:30
археология
социальный навигатор
наука
"куликово поле"
российская академия наук
тула
общество
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ученые попытаются восстановить картину двух драматических дней конца июня 1555 года, когда состоялась знаменитая Судбищенская битва – одно из важных военных сражений в истории Российского государства, сообщается в совместном пресс-релизе Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле".В минувшую среду сотрудники Института археологии и Музея-заповедника "Куликово поле" в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. Общее число находок на месте Судбищенской битвы уже превысило 200 экземпляров.Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея, и тот ушел в Крым. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.По его словам, предстоящие работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI-XVII веков, начатого при подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля как начала строительства Большой засечной черты – оборонительной линии на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках."Полевые работы продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок", – добавил Воронцов."Также ученые на месте сражения попытаются определить места захоронения убитых и восстановить картину двух драматических летних дней 1555 года", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что при этом принимаются все меры для обеспечения сохранности поля битвы от любителей поиска металлических артефактов, которые могут попросту разграбить бесценные находки.
https://ria.ru/20210428/bitva-1730236359.html
https://ria.ru/20210428/sudbischi-1730252101.html
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археология, социальный навигатор, "куликово поле", российская академия наук, тула, общество

Ученые попробуют восстановить картину Судбищенской битвы 1555 года

13:30 28.04.2021
 
© Фото : пресс-служба музея "Куликово поле" Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей
Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : пресс-служба музея "Куликово поле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ученые попытаются восстановить картину двух драматических дней конца июня 1555 года, когда состоялась знаменитая Судбищенская битва – одно из важных военных сражений в истории Российского государства, сообщается в совместном пресс-релизе Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
В минувшую среду сотрудники Института археологии и Музея-заповедника "Куликово поле" в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. Общее число находок на месте Судбищенской битвы уже превысило 200 экземпляров.
Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 03:28Наука
Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея, и тот ушел в Крым. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.

"Сейчас обследована полоса протяженностью более двух километров, найдены скопления находок. В ближайшее время силами экспедиции Государственного музея-заповедника "Куликово поле" будут развернуты планомерные исследования", – сказал ученый секретарь музея-заповедника Алексей Воронцов, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, предстоящие работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI-XVII веков, начатого при подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля как начала строительства Большой засечной черты – оборонительной линии на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках.
"Полевые работы продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок", – добавил Воронцов.
"Также ученые на месте сражения попытаются определить места захоронения убитых и восстановить картину двух драматических летних дней 1555 года", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что при этом принимаются все меры для обеспечения сохранности поля битвы от любителей поиска металлических артефактов, которые могут попросту разграбить бесценные находки.
Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:12Наука
Более 200 экземпляров находок обнаружили на месте Судбищенской битвы
 
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