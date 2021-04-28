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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210428/sudbischi-1730252101.html
Более 200 экземпляров находок обнаружили на месте Судбищенской битвы
Более 200 экземпляров находок обнаружили на месте Судбищенской битвы
Общее число находок на месте Судбищенской битвы, одного из важных военных сражений в истории Российского государства, уже превысило 200 экземпляров, сообщается... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:12
2021-04-28T12:21
археология
социальный навигатор
общество
наука
"куликово поле"
российская академия наук
тула
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Общее число находок на месте Судбищенской битвы, одного из важных военных сражений в истории Российского государства, уже превысило 200 экземпляров, сообщается в совместном пресс-релизе Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле".В минувшую среду сотрудники Института археологии и Музея-заповедника "Куликово поле" в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.На дне реки Гоголь дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. После этого к работе подключились профессиональные ученые."Развернувшиеся работы на реке Гоголь принесли ошеломительные результаты. Вместе с переданными дайверами артефактами общее число находок насчитывает уже более 200 экземпляров. Выяснилось, что находки были смыты в реку со дна оврага – притока реки Гоголь", – отмечается в сообщении.Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея, и тот ушел в Крым. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.
https://ria.ru/20210428/bitva-1730236359.html
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археология, социальный навигатор, общество, "куликово поле", российская академия наук, тула

Более 200 экземпляров находок обнаружили на месте Судбищенской битвы

10:12 28.04.2021 (обновлено: 12:21 28.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба музея "Куликово поле" Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей
Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : пресс-служба музея "Куликово поле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Общее число находок на месте Судбищенской битвы, одного из важных военных сражений в истории Российского государства, уже превысило 200 экземпляров, сообщается в совместном пресс-релизе Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
В минувшую среду сотрудники Института археологии и Музея-заповедника "Куликово поле" в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.
На дне реки Гоголь дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. После этого к работе подключились профессиональные ученые.
Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 03:28Наука
Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
"Развернувшиеся работы на реке Гоголь принесли ошеломительные результаты. Вместе с переданными дайверами артефактами общее число находок насчитывает уже более 200 экземпляров. Выяснилось, что находки были смыты в реку со дна оврага – притока реки Гоголь", – отмечается в сообщении.
Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея, и тот ушел в Крым. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.
 
НаукаАрхеологияСоциальный навигаторОбщество"Куликово поле"Российская академия наукТула
 
 
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