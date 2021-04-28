https://ria.ru/20210428/sobaka-1730272656.html

Служебный пес Волк-Меркурий стал героем петербургской полиции

Служебный пес Волк-Меркурий стал героем петербургской полиции

Служебный пес Волк-Меркурий из центра кинологической службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в сентябре прошлого года вместе со своей напарницей помог... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:09

2021-04-28T11:09

2021-04-28T11:46

хорошие новости

петродворцовый район

выборгский район

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730141011_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_9e312e70365e092573b2cc9f6d11069e.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Александр Кудрявцев. Служебный пес Волк-Меркурий из центра кинологической службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в сентябре прошлого года вместе со своей напарницей помог спасти девочку от изнасилования, а сейчас продолжает ответственную службу и уже стал героем петербургской полиции.Напарница Волка-Меркурия, лейтенант полиции Мария Копцева рассказала корреспонденту РИА Новости о том, какие преступления суровый, но "хороший мальчик" успел раскрыть за годы службы, а также почему в работе кинолога всегда важно хорошее настроение.Мечты сбываютсяРабота кинологом, рассказывает Мария, стала для нее воплощением детской мечты, она ждала этого годами."У меня давно была мечта носить погоны. После девятого класса я окончила училище на секретаря и пошла работать в милицию. Проработала 15 лет в дежурной части Выборгского района, окончила Академию МВД, получила высшее юридическое образование. Спустя это время подумала, что надо наконец осуществить свою мечту о работе кинологом. Мечтала об этой профессии с детства, но не получалось по личным причинам: работа, учеба, семья, ребенок. Но вот ребенок вырос, и настал момент, когда я решила изменить жизнь. Перевелась на кинолога", - рассказывает Мария.Она признается, что общение с животными нравилось ей всегда. "Кинология - самый благодарный труд. Сколько вложишь в него, столько и получишь. Собака тебя не предаст, они не такие хитрые, как некоторые люди. В нашей профессии все просто – если твоя служебная собака не доработала, то виновата не она, а ты", - говорит Мария.Служебный пес породы немецкая овчарка Волк-Меркурий – первая собака, с которой она начала работать. Его предыдущий напарник ушел на пенсию и не смог забрать собаку с собой. Мария объясняет, что в подобных случаях кинологи по возможности стараются забирать собак с собой: профессионалы так привыкают к своим собакам, что они становятся не просто друзьями, а членами семьи."По объективным причинам Волк-Меркурий остался на работе один. Начальство решило закрепить его за мной. Через две недели после нашего знакомства я поставила дома вольер и забрала Волка-Меркурия домой. Домашние против не были, муж 18 лет проработал в полиции и всегда поддерживал меня в начинаниях. Ребенок очень помогает ухаживать за псом. Волк-Меркурий быстро влился в наш коллектив и стал членом семьи", - рассказывает кинолог.Мария вспоминает первое знакомство с новым напарником. "Подошла к его вольеру, а Волк-Меркурий стоял такой суровый и серьезный, что я подумала, как же я с ним, таким серьезным парнем, управляться буду. А потом пошли с ним гулять, поиграли, пес отведал вкусняшек – и оказалось, что он очень дружелюбный, в меру игривый и полностью адекватный. Никаких проблем в общении и в работе у нас не было. Несмотря на свой грозный вид, Волк-Меркурий на досуге очень любит играть с мячиком и, как и мы все, падок до вкусностей", - улыбается она.Волк-Меркурий при этом прекрасно уживается с остальными четвероногими обитателями дома Копцевых: тремя собаками и двумя котами.Хищник против чужогоИстория, чуть не обернувшаяся трагедией, произошла в сентябре прошлого года в Петродворцовом районе Петербурга. Женщина сообщила в полицию, что пропала ее 15-летняя дочка. Девочка вышла к маме на работу из дома вечером, после чего исчезла."Я была на суточном дежурстве. От дежурного поступило сообщение, что ребенок ушел из дома к маме и не дошел. Территориальный отдел полиции среагировал быстро, начали активный поиск по горячим следам. По предварительным данным, девочка – домашняя, училась хорошо, не могла просто загулять. Мама забила тревогу после того, как ребенок перестал отвечать на звонки, телефон вообще оказался выключен. Когда вызвали меня с Волком-Меркурием, я решила взять образец запаха с наволочки девочки", - вспоминает Мария.Она поясняет, что именно постельные принадлежности больше всего контактируют с телом человека, поэтому сохраняют сильных запах, к тому же такую вещь вряд ли мог использовать кто-то посторонний.После этого Мария решила не прорабатывать возможный маршрут пропавшей девочки, а взять последнюю точку геолокации ее телефона перед тем, как он оказался выключен."Волк-Меркурий взял след в считанные секунды. Я дала собаке понюхать наволочку, скомандовала "ищи" – собака пробежала кругом, уловила частицы запаха и четко привела к парадной заброшенного дома, где оказался злодей с ребенком", - рассказывает Мария.Мужчину, который чуть было не изнасиловал девочку, задержали сотрудники уголовного розыска. Счет шел на минуты, но преступление удалось предотвратить."На место, где задержали злодея, приехала мама ребенка. Мы с Волком-Меркурием видели воссоединение семьи. Ради такого стоит служить. Премию и грамоту после этого получать было приятно. Но самым дорогим было видеть, как мать обнимает спасенного ребенка. Именно поэтому моя работа – и хобби, и смысл жизни", - признается кинолог.Идеальный тандемВолк-Меркурий давно уже стал героем новостей об успешной работе полиции. Мария вместе со своим знаменитым напарником помогла раскрыть нападение двоих злоумышленников на эвакуаторщика. Еще пес по следу привел полицию к видеокамерам, зафиксировавшим людей, ограбивших продуктовый магазин.Однажды помог найти преступника по одному лишь окровавленному тапку. "После драки и нападения с ножом пес взял след с женских тапочек, на которые попала кровь. Как выяснилось потом, нападавший сбежал с места преступления в женских тапках. Никто сначала не подумал, что мужчина мог уйти в женской обуви, но эта история стала одной их тех, которые показывают нам отличную работу служебных собак", - говорит Мария.Еще один случай, когда служебный пес оказался прозорливее человека, произошел при поиске злоумышленника, который исчез вместо того, чтобы явиться в органы следствия. Поиски мужчины в его трехэтажной квартире поначалу ничего не дали – пока за работу не взялся Волк-Меркурий.Сегодня Волк-Меркурий продолжает нести свою ответственную службу. "Собаки служат по приказу 8 лет. Мой напарник каждый год успешно проходит аттестацию. Со здоровьем все нормально. А когда придет время окончания службы, я заберу его к себе, ведь мы давно уже семья", - говорит Мария.Она уверена, что служебные собаки тоже радуются успешной работе. "Когда я справляюсь с задачей, пес чувствует эту эмоцию. Он понимает, что все сделал правильно, что он – "хороший мальчик". А если у тебя плохое настроение, собакой лучше вообще не заниматься. Работать со служебной собакой нужно лишь с хорошим настроением. Они тогда чувствуют его, подхватывают, и получается идеальный тандем!" - рассказывает Мария.Профессиональный рецепт поддержания хорошего настроения от кинолога прост. "Мне нравится моя работа, я делаю ее с удовольствием – отсюда и правильный настрой", - улыбается лейтенант.

https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600475051.html

https://ria.ru/20210209/sobaka-spasatel-1596687454.html

https://ria.ru/20201208/ovcharka-1588295556.html

петродворцовый район

выборгский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петродворцовый район, выборгский район, санкт-петербург, общество