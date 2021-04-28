https://ria.ru/20210428/sobaka-1730272656.html
Служебный пес Волк-Меркурий стал героем петербургской полиции
Служебный пес Волк-Меркурий стал героем петербургской полиции
Служебный пес Волк-Меркурий из центра кинологической службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в сентябре прошлого года вместе со своей напарницей помог... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:09
2021-04-28T11:09
2021-04-28T11:46
хорошие новости
петродворцовый район
выборгский район
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Александр Кудрявцев. Служебный пес Волк-Меркурий из центра кинологической службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в сентябре прошлого года вместе со своей напарницей помог спасти девочку от изнасилования, а сейчас продолжает ответственную службу и уже стал героем петербургской полиции.Напарница Волка-Меркурия, лейтенант полиции Мария Копцева рассказала корреспонденту РИА Новости о том, какие преступления суровый, но "хороший мальчик" успел раскрыть за годы службы, а также почему в работе кинолога всегда важно хорошее настроение.Мечты сбываютсяРабота кинологом, рассказывает Мария, стала для нее воплощением детской мечты, она ждала этого годами."У меня давно была мечта носить погоны. После девятого класса я окончила училище на секретаря и пошла работать в милицию. Проработала 15 лет в дежурной части Выборгского района, окончила Академию МВД, получила высшее юридическое образование. Спустя это время подумала, что надо наконец осуществить свою мечту о работе кинологом. Мечтала об этой профессии с детства, но не получалось по личным причинам: работа, учеба, семья, ребенок. Но вот ребенок вырос, и настал момент, когда я решила изменить жизнь. Перевелась на кинолога", - рассказывает Мария.Она признается, что общение с животными нравилось ей всегда. "Кинология - самый благодарный труд. Сколько вложишь в него, столько и получишь. Собака тебя не предаст, они не такие хитрые, как некоторые люди. В нашей профессии все просто – если твоя служебная собака не доработала, то виновата не она, а ты", - говорит Мария.Служебный пес породы немецкая овчарка Волк-Меркурий – первая собака, с которой она начала работать. Его предыдущий напарник ушел на пенсию и не смог забрать собаку с собой. Мария объясняет, что в подобных случаях кинологи по возможности стараются забирать собак с собой: профессионалы так привыкают к своим собакам, что они становятся не просто друзьями, а членами семьи."По объективным причинам Волк-Меркурий остался на работе один. Начальство решило закрепить его за мной. Через две недели после нашего знакомства я поставила дома вольер и забрала Волка-Меркурия домой. Домашние против не были, муж 18 лет проработал в полиции и всегда поддерживал меня в начинаниях. Ребенок очень помогает ухаживать за псом. Волк-Меркурий быстро влился в наш коллектив и стал членом семьи", - рассказывает кинолог.Мария вспоминает первое знакомство с новым напарником. "Подошла к его вольеру, а Волк-Меркурий стоял такой суровый и серьезный, что я подумала, как же я с ним, таким серьезным парнем, управляться буду. А потом пошли с ним гулять, поиграли, пес отведал вкусняшек – и оказалось, что он очень дружелюбный, в меру игривый и полностью адекватный. Никаких проблем в общении и в работе у нас не было. Несмотря на свой грозный вид, Волк-Меркурий на досуге очень любит играть с мячиком и, как и мы все, падок до вкусностей", - улыбается она.Волк-Меркурий при этом прекрасно уживается с остальными четвероногими обитателями дома Копцевых: тремя собаками и двумя котами.Хищник против чужогоИстория, чуть не обернувшаяся трагедией, произошла в сентябре прошлого года в Петродворцовом районе Петербурга. Женщина сообщила в полицию, что пропала ее 15-летняя дочка. Девочка вышла к маме на работу из дома вечером, после чего исчезла."Я была на суточном дежурстве. От дежурного поступило сообщение, что ребенок ушел из дома к маме и не дошел. Территориальный отдел полиции среагировал быстро, начали активный поиск по горячим следам. По предварительным данным, девочка – домашняя, училась хорошо, не могла просто загулять. Мама забила тревогу после того, как ребенок перестал отвечать на звонки, телефон вообще оказался выключен. Когда вызвали меня с Волком-Меркурием, я решила взять образец запаха с наволочки девочки", - вспоминает Мария.Она поясняет, что именно постельные принадлежности больше всего контактируют с телом человека, поэтому сохраняют сильных запах, к тому же такую вещь вряд ли мог использовать кто-то посторонний.После этого Мария решила не прорабатывать возможный маршрут пропавшей девочки, а взять последнюю точку геолокации ее телефона перед тем, как он оказался выключен."Волк-Меркурий взял след в считанные секунды. Я дала собаке понюхать наволочку, скомандовала "ищи" – собака пробежала кругом, уловила частицы запаха и четко привела к парадной заброшенного дома, где оказался злодей с ребенком", - рассказывает Мария.Мужчину, который чуть было не изнасиловал девочку, задержали сотрудники уголовного розыска. Счет шел на минуты, но преступление удалось предотвратить."На место, где задержали злодея, приехала мама ребенка. Мы с Волком-Меркурием видели воссоединение семьи. Ради такого стоит служить. Премию и грамоту после этого получать было приятно. Но самым дорогим было видеть, как мать обнимает спасенного ребенка. Именно поэтому моя работа – и хобби, и смысл жизни", - признается кинолог.Идеальный тандемВолк-Меркурий давно уже стал героем новостей об успешной работе полиции. Мария вместе со своим знаменитым напарником помогла раскрыть нападение двоих злоумышленников на эвакуаторщика. Еще пес по следу привел полицию к видеокамерам, зафиксировавшим людей, ограбивших продуктовый магазин.Однажды помог найти преступника по одному лишь окровавленному тапку. "После драки и нападения с ножом пес взял след с женских тапочек, на которые попала кровь. Как выяснилось потом, нападавший сбежал с места преступления в женских тапках. Никто сначала не подумал, что мужчина мог уйти в женской обуви, но эта история стала одной их тех, которые показывают нам отличную работу служебных собак", - говорит Мария.Еще один случай, когда служебный пес оказался прозорливее человека, произошел при поиске злоумышленника, который исчез вместо того, чтобы явиться в органы следствия. Поиски мужчины в его трехэтажной квартире поначалу ничего не дали – пока за работу не взялся Волк-Меркурий.Сегодня Волк-Меркурий продолжает нести свою ответственную службу. "Собаки служат по приказу 8 лет. Мой напарник каждый год успешно проходит аттестацию. Со здоровьем все нормально. А когда придет время окончания службы, я заберу его к себе, ведь мы давно уже семья", - говорит Мария.Она уверена, что служебные собаки тоже радуются успешной работе. "Когда я справляюсь с задачей, пес чувствует эту эмоцию. Он понимает, что все сделал правильно, что он – "хороший мальчик". А если у тебя плохое настроение, собакой лучше вообще не заниматься. Работать со служебной собакой нужно лишь с хорошим настроением. Они тогда чувствуют его, подхватывают, и получается идеальный тандем!" - рассказывает Мария.Профессиональный рецепт поддержания хорошего настроения от кинолога прост. "Мне нравится моя работа, я делаю ее с удовольствием – отсюда и правильный настрой", - улыбается лейтенант.
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600475051.html
https://ria.ru/20210209/sobaka-spasatel-1596687454.html
https://ria.ru/20201208/ovcharka-1588295556.html
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петродворцовый район, выборгский район, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Александр Кудрявцев.
Служебный пес Волк-Меркурий из центра кинологической службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленобласти в сентябре прошлого года вместе со своей напарницей помог спасти девочку от изнасилования, а сейчас продолжает ответственную службу и уже стал героем петербургской полиции.
Напарница Волка-Меркурия, лейтенант полиции Мария Копцева рассказала корреспонденту РИА Новости о том, какие преступления суровый, но "хороший мальчик" успел раскрыть за годы службы, а также почему в работе кинолога всегда важно хорошее настроение.
Мечты сбываются
Работа кинологом, рассказывает Мария, стала для нее воплощением детской мечты, она ждала этого годами.
"У меня давно была мечта носить погоны. После девятого класса я окончила училище на секретаря и пошла работать в милицию. Проработала 15 лет в дежурной части Выборгского района
, окончила Академию МВД, получила высшее юридическое образование. Спустя это время подумала, что надо наконец осуществить свою мечту о работе кинологом. Мечтала об этой профессии с детства, но не получалось по личным причинам: работа, учеба, семья, ребенок. Но вот ребенок вырос, и настал момент, когда я решила изменить жизнь. Перевелась на кинолога", - рассказывает Мария.
Она признается, что общение с животными нравилось ей всегда. "Кинология - самый благодарный труд. Сколько вложишь в него, столько и получишь. Собака тебя не предаст, они не такие хитрые, как некоторые люди. В нашей профессии все просто – если твоя служебная собака не доработала, то виновата не она, а ты", - говорит Мария.
Служебный пес породы немецкая овчарка Волк-Меркурий – первая собака, с которой она начала работать. Его предыдущий напарник ушел на пенсию и не смог забрать собаку с собой. Мария объясняет, что в подобных случаях кинологи по возможности стараются забирать собак с собой: профессионалы так привыкают к своим собакам, что они становятся не просто друзьями, а членами семьи.
"По объективным причинам Волк-Меркурий остался на работе один. Начальство решило закрепить его за мной. Через две недели после нашего знакомства я поставила дома вольер и забрала Волка-Меркурия домой. Домашние против не были, муж 18 лет проработал в полиции и всегда поддерживал меня в начинаниях. Ребенок очень помогает ухаживать за псом. Волк-Меркурий быстро влился в наш коллектив и стал членом семьи", - рассказывает кинолог.
Мария вспоминает первое знакомство с новым напарником. "Подошла к его вольеру, а Волк-Меркурий стоял такой суровый и серьезный, что я подумала, как же я с ним, таким серьезным парнем, управляться буду. А потом пошли с ним гулять, поиграли, пес отведал вкусняшек – и оказалось, что он очень дружелюбный, в меру игривый и полностью адекватный. Никаких проблем в общении и в работе у нас не было. Несмотря на свой грозный вид, Волк-Меркурий на досуге очень любит играть с мячиком и, как и мы все, падок до вкусностей", - улыбается она.
Волк-Меркурий при этом прекрасно уживается с остальными четвероногими обитателями дома Копцевых: тремя собаками и двумя котами.
Хищник против чужого
История, чуть не обернувшаяся трагедией, произошла в сентябре прошлого года в Петродворцовом районе
Петербурга. Женщина сообщила в полицию, что пропала ее 15-летняя дочка. Девочка вышла к маме на работу из дома вечером, после чего исчезла.
"Я была на суточном дежурстве. От дежурного поступило сообщение, что ребенок ушел из дома к маме и не дошел. Территориальный отдел полиции среагировал быстро, начали активный поиск по горячим следам. По предварительным данным, девочка – домашняя, училась хорошо, не могла просто загулять. Мама забила тревогу после того, как ребенок перестал отвечать на звонки, телефон вообще оказался выключен. Когда вызвали меня с Волком-Меркурием, я решила взять образец запаха с наволочки девочки", - вспоминает Мария.
Она поясняет, что именно постельные принадлежности больше всего контактируют с телом человека, поэтому сохраняют сильных запах, к тому же такую вещь вряд ли мог использовать кто-то посторонний.
После этого Мария решила не прорабатывать возможный маршрут пропавшей девочки, а взять последнюю точку геолокации ее телефона перед тем, как он оказался выключен.
"Волк-Меркурий взял след в считанные секунды. Я дала собаке понюхать наволочку, скомандовала "ищи" – собака пробежала кругом, уловила частицы запаха и четко привела к парадной заброшенного дома, где оказался злодей с ребенком", - рассказывает Мария.
Мужчину, который чуть было не изнасиловал девочку, задержали сотрудники уголовного розыска. Счет шел на минуты, но преступление удалось предотвратить.
"На место, где задержали злодея, приехала мама ребенка. Мы с Волком-Меркурием видели воссоединение семьи. Ради такого стоит служить. Премию и грамоту после этого получать было приятно. Но самым дорогим было видеть, как мать обнимает спасенного ребенка. Именно поэтому моя работа – и хобби, и смысл жизни", - признается кинолог.
Идеальный тандем
Волк-Меркурий давно уже стал героем новостей об успешной работе полиции. Мария вместе со своим знаменитым напарником помогла раскрыть нападение двоих злоумышленников на эвакуаторщика. Еще пес по следу привел полицию к видеокамерам, зафиксировавшим людей, ограбивших продуктовый магазин.
Однажды помог найти преступника по одному лишь окровавленному тапку. "После драки и нападения с ножом пес взял след с женских тапочек, на которые попала кровь. Как выяснилось потом, нападавший сбежал с места преступления в женских тапках. Никто сначала не подумал, что мужчина мог уйти в женской обуви, но эта история стала одной их тех, которые показывают нам отличную работу служебных собак", - говорит Мария.
Еще один случай, когда служебный пес оказался прозорливее человека, произошел при поиске злоумышленника, который исчез вместо того, чтобы явиться в органы следствия. Поиски мужчины в его трехэтажной квартире поначалу ничего не дали – пока за работу не взялся Волк-Меркурий.
"Мы планомерно осматривали этаж за этажом. На третьем этаже квартиры в сауне пес стал сигналить. Я не понимаю, почему – человека ведь не видно. А потом рассмотрела в стене рамочку, за которой оказался лаз. В этом лазу мужчина и прятался", - вспоминает кинолог.
Сегодня Волк-Меркурий продолжает нести свою ответственную службу. "Собаки служат по приказу 8 лет. Мой напарник каждый год успешно проходит аттестацию. Со здоровьем все нормально. А когда придет время окончания службы, я заберу его к себе, ведь мы давно уже семья", - говорит Мария.
Она уверена, что служебные собаки тоже радуются успешной работе. "Когда я справляюсь с задачей, пес чувствует эту эмоцию. Он понимает, что все сделал правильно, что он – "хороший мальчик". А если у тебя плохое настроение, собакой лучше вообще не заниматься. Работать со служебной собакой нужно лишь с хорошим настроением. Они тогда чувствуют его, подхватывают, и получается идеальный тандем!" - рассказывает Мария.
Профессиональный рецепт поддержания хорошего настроения от кинолога прост. "Мне нравится моя работа, я делаю ее с удовольствием – отсюда и правильный настрой", - улыбается лейтенант.