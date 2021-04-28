https://ria.ru/20210428/skoraya-1729983177.html

История создания института скорой помощи в России

История создания института скорой помощи в России

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T00:13

2021-04-28T00:13

2021-04-28T00:13

справки

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Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях). Зачастую от своевременности врачебного вмешательства зависит здоровье и даже жизнь человека.С момента возникновения этот вид медицинской помощи претерпел и до сего времени претерпевает различные изменения. Идет постоянный поиск наиболее удобных и оптимальных форм организации этой службы как в городах, так и в сельской местности. Скорая помощь существует с древних времен, только называлась она всегда по-разному и была представлена в другом виде. Всегда были группы людей, которые готовы были оказать посильную помощь тем, кому она была нужна. В России в XV-XVI веках существовали так называемые богадельни, куда свозили пострадавших, больных, немощных, обмороженных для "призрения" их и подачи первой помощи. В XVII веке в Москве ближний боярин царя Алексея Михайловича Федор Ртищев на свои средства построил несколько домов, которые в народе носили прозвище "больницы Федора Ртищева", куда свозили больных и калек с улиц города. Их собирали специально выделенные люди из числа его дворовых.В начале XIX века в Российской империи в оказании скорой помощи большую роль играли пожарные и полицейские. Они оказывали медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев, которые доставлялись в приемные покои, существовавшие при полицейских домах. Ни о каком медосмотре на месте происшествия речи не шло; более того, люди с тяжелыми травмами часто ждали помощи в течение нескольких часов. В Москве в 1844 году доктор Федор Гааз открыл больницу для приема поступающих "по внезапным случаям для пользования и оказания бесплатной помощи для лиц, подобранных на улице в бесчувственном состоянии". Лечебное заведение находилось в ведении Московского обер-полицмейстера. Кроме Гааза в больнице трудились ординаторы и фельдшера. В ней имелась амбулатория, где оказывалась первая помощь. В стационаре, рассчитанном на 150 коек, всегда находилось вдвое больше больных. Больница также заботилась о помещении престарелых и немощных в богадельни, об отправке бедных крестьян на родину и т.д.Первая станция скорой медицинской помощи в Российской империи была открыта в 1897 году в Варшаве. Затем они появились в городах Лодзь, Вильно (ныне Вильнюс, Литва), Киев, Одесса, Рига, Харьков. 28 апреля по старому стилю 1898 года в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках были открыты две первые станции скорой помощи. Впервые для медиков выделили отдельные помещения, где врачи дежурили круглосуточно. Они оказывали помощь пострадавшим при несчастных случаях, а также пьяным, которых находили в бессознательном состоянии на улице. На каждой станции было по одной карете, оснащенной медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. Выезжали на них врач, фельдшер и санитар. Спустя год в Москве заработали еще три станции – при Лефортовском, Таганском и Якиманском полицейских участках.В Санкт-Петербурге, по инициативе выдающегося хирурга Николая Вельяминова, в марте 1899 года были открыты пять станций скорой помощи.В 1908 году в Москве хирург Петр Дьяконов предложил создать Добровольное общество скорой помощи, которое приобрело автомобиль и открыло станцию на Долгоруковской улице. В 1912 году доктором Московского почтамта Владимиром Поморцовым была разработана конструкция городской кареты скорой медицинской помощи, которая легла в основу создания первого отечественного санитарного транспорта. Во время Первой мировой войны (1914-1918) закрылась Долгоруковская станция в Москве, исчезли кареты скорой помощи из полицейских участков. Прекратили также свою работу станции в Петрограде (ныне – Санкт-Петербург) и многих других крупных городов России. В эти годы медицинская помощь пострадавшим и внезапно заболевшим оказывалась в больницах, но доктор не ездил к больному. Только в 1919 году решением Коллегии врачебно-санитарного отдела Московского совета рабочих депутатов в Москве была учреждена городская станция скорой помощи (ныне – Станция скорой и неотложной помощи имени Пучкова) при Шереметевской больнице (ныне – Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского). Приоритетом ее работы было признано оказание помощи при несчастных случаях на фабриках и заводах. Штат станции составил 15 человек и включал таких специалистов как хирурги, терапевты и хирурги-гинекологи. На должность начальника станцией был назначен Владимир Поморцов. 15 октября 1919 года врачом Леонидом Овосаповым, работавшему в ней, был принят первый вызов к пострадавшему.В этом же году в Петрограде на базе бывшего доходного дома и частной лечебницы доктора медицины Бруно Кальмейера был открыт Центральный госпиталь скорой помощи (ныне – Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе).В начале 1921 года в связи с эпидемией сыпного тифа в Москве на базе диспетчерского центра Мосгорздрава был создан Центральный отдел по перевозке больных (Центропункт). Отсюда автомобили с врачами отправлялись на вызовы к "тяжелым" больным. В 1923 году произошло слияние станции скорой помощи при Шереметевской больнице и Центропункта, руководителем образовавшейся в результате Московской станции скорой медицинской помощи стал Александр Пучков. В дальнейшем он разработал принципы работы скорой помощи, которые внедрялись по всей стране. В 1926 году при станции медицинской помощи впервые был организован дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому. До этого медики отправлялись только на несчастные случаи. К внезапно заболевшим врачи стали выезжать сначала на мотоциклах с колясками, позднее на машинах. В 1927 году в структуре станции скорой помощи был создан еще один вид неотложной помощи – психиатрический. Со станции высылалась машина с врачом-психиатром к больным, находящимся в состоянии возбуждения, являющимся социально опасными для окружающих. В 1933 году в 10 районах Москвы были созданы круглосуточные районные пункты неотложной помощи на дому, а в 1940 году станцию скорой медицинской помощи выделили из состава Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и сделали самостоятельным учреждением. Подобные процессы выделения станций из состава институтов произошли и в других городах страны.В 1960-х годах в службе скорой помощи создаются специализированные бригады – противошоковая, токсикологическая, неврологическая, педиатрическая и бригада для оказания помощи при инфарктах миокарда. В 1980-е годы началась автоматизация целого ряда служб скорой помощи. В России модернизация системы скорой помощи – ключевой компонент не только в развитии программы здравоохранения, но и социально значимый проект в масштабах всей страны. Речь идет, в первую очередь, об оптимизации работы системы – развитии, обновлении, информатизации.С 2005 года в стране вступил в силу "Порядок оказания скорой медицинской помощи", который определил базовые положения при ее оказании. В документе говорилось. что помощь должна производиться круглосуточно и безвозмездно. Подстанции скорой медицинской помощи должны были организовываться с расчетом 20-минутной транспортной доступности. В 2013 году утвердили "Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи", который заменил предыдущий документ. Позже в него были внесены изменения. В документе сказано, что выездные бригады подразделяются на общепрофильные и специализированные. Последние – на бригады анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические; педиатрические; психиатрические; авиамедицинские; экстренные консультативные. В ней также было определено, что бригады скорой медицинской помощи должны быть в пути не более 20 минут с момента вызова. Но регионы могут уточнять время с учетом местной специфики. В штатном расписании бригады не стало такой должности, как водитель-фельдшер, но в них должны быть медсестры и санитары. Медсестры выезжают на вызовы в паре с врачом или фельдшером. Но у них нет права оказывать медпомощь самостоятельно. А санитары – в составе психиатрических бригад. Важным компонентом программы модернизации системы скорой помощи является обновление ее автопарка. В последние годы скорая помощь получает новые автомобили, которые оснащены современным оборудованием для оказания помощи в экстренных и тяжелых ситуациях, включая черепно-мозговые травмы, тяжелые травмы при ДТП, инсульты и инфаркты. Такой автомобиль готов к приему пациента практически с любой патологией. В Москве с 2017 году отделения неотложной помощи, находящиеся при городских поликлиниках, вошли в единую организацию скорой и неотложной помощи столицы. Теперь вызовы поступают в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи города, где диспетчеры, имеющие исключительно медицинское образование, на основании полученной информации посылают бригаду скорой или неотложку по нужному адресу. Реализация этого проекта дала возможность в режиме реального времени иметь полную картину того, чем занята вся служба, и эффективно управлять ею. Теперь по пути Москвы пошли и другие регионы, которые тоже стали организовывать у себя единые диспетчерские центры. Сегодня скорая помощь является мощной единой системой, располагающей разветвленной сетью станций (около 3000) и больниц скорой помощи, санитарной авиацией и научно-исследовательскими институтами. В среднем скорая помощь ежегодно принимает около 45 миллионов вызовов, почти каждый третий россиянин раз в год обращается в нее. Однако в 2020 году на фоне пандемии количество вызовов скорой помощи в РФ в пиковые дни возрастало в два раза, а в некоторых регионах эта цифра увеличивалась в девять раз.28 апреля 2020 года во время совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с этой инфекцией и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи. В тот же день правительством страны было принято постановление об этом профессиональном празднике. Раньше он отмечался 28 апреля неофициально. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки