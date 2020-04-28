Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - рассказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".
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