https://ria.ru/20201118/murashko-1585185823.html

Мурашко рассказал об увеличении числа вызовов скорой помощи

Мурашко рассказал об увеличении числа вызовов скорой помощи

Количество вызовов скорой помощи в РФ в пиковые дни возрастает в два раза, в Пермском крае эта цифра увеличивалась в девять раз, заявил глава Минздрава Михаил... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:04

2020-11-18T15:04

2020-11-18T15:20

пермская область

здоровье - общество

михаил мурашко

пермский край

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Количество вызовов скорой помощи в РФ в пиковые дни возрастает в два раза, в Пермском крае эта цифра увеличивалась в девять раз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Это позволяет облегчить и работу скорой помощи, потому что по некоторым регионам нагрузка возрастала в пиковые дни до двух раз, в частности, например, в Пермской области количество вызовов с установленным диагнозом "пневмония" возросло на скорой помощи в девять раз, поэтому именно использование неотложной помощи и управление маршрутизацией автотранспортными ресурсами всеми – это как раз сегодня одна из самых значимых задач для здравоохранения", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами кабмина.

https://ria.ru/20201118/skoraya-1585185350.html

пермская область

пермский край

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пермская область, здоровье - общество, михаил мурашко, пермский край, общество