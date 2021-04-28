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Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщили в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:45
2021-04-28T15:45
2021-04-28T15:45
марина кохал
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Продлить срок содержания под стражей сроком по 30.06.2021", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что сторона защиты просила избрать домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.Ранее сообщалось, что судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза признала Кохал вменяемой.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа суд принял решение о ее аресте.В октябре была задержана для допроса мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определен в учреждение для детей-сирот.
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марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости
. Смольнинский районный суд Петербурга
продлил арест Марине Кохал
, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта
(Александра Юшко), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Продлить срок содержания под стражей сроком по 30.06.2021", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сторона защиты просила избрать домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.
Ранее сообщалось, что судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза признала Кохал вменяемой.
По данным СК
, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа суд принял решение о ее аресте.
В октябре была задержана для допроса мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определен в учреждение для детей-сирот.