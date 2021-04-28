https://ria.ru/20210428/razlichie-1730261462.html

Лавров рассказал об отличии ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

Лавров рассказал об отличии ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

Аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:25

2021-04-28T10:25

2021-04-28T11:00

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

сергей лавров

михаил саакашвили

москва

оон

грузия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - ред.) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ Медведев-Саркози (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози - ред.), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией", - сказал Лавров.По его словам, "Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили"."Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы - Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт - прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности", - сказал Лавров."В случае с Донбассом, там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров "нормандского формата" - президент (Франции Франсуа - ред.) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела - ред.) Меркель, президент (Украины Петр - ред.) Порошенко, президент (РФ Владимир - ред.) Путин - они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210427/germaniya-1730196316.html

https://ria.ru/20210427/donbass-1730116593.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), сергей лавров, михаил саакашвили, москва, оон, грузия, николя саркози, в мире