https://ria.ru/20210428/oshibka-1730239140.html
Названа распространенная ошибка при парковке автомобиля
Названа распространенная ошибка при парковке автомобиля
Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач совершают ошибку, не используя стояночный тормоз при парковке, пишет журнал "За рулем". РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T07:00
2021-04-28T07:00
2021-04-28T08:40
алексей ревин
авто
общество
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач совершают ошибку, не используя стояночный тормоз при парковке, пишет журнал "За рулем".Как отметил эксперт издания Алексей Ревин, в режиме "паркинг" (P) ведущие колеса стопорятся при помощи рычага, который блокирует крупнозубчатую шестеренку, связанную с выходным валом коробки. При этом во время парковки на уклоне его может сильно зажать."Подвох в том, что проваливается рычаг во впадину легко, а вот "вынуть" его оттуда бывает затруднительно. Владельцы машин с автоматическими коробками знают, насколько тяжело передвинуть селектор коробки из положения Р, если машина стояла на уклоне", — пояснил специалист. По его словам, чем круче уклон, тем сильнее может зажать рычаг, из-за чего тросовый привод управления коробкой может сломаться или растянуться. Эксперт дал совет, как правильно ставить автомобиль с АКПП на стоянку. "При парковке: нажимаем на педаль тормоза, затем, не отпуская педали, затягиваем стояночный тормоз. Так мы снизим нагрузку на механический или электрический привод. И только после этого переводим селектор автоматической коробки в положение Р. Трогаясь с места, сначала включаем в коробке (или вариаторе) P или R и только потом снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Иначе на уклоне автомобиль чуть откатится и зажмет фиксатор паркинга в коробке", — объяснил он.
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алексей ревин, авто, общество
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости.
Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач совершают ошибку, не используя стояночный тормоз при парковке, пишет журнал "За рулем
".
Как отметил эксперт издания Алексей Ревин
, в режиме "паркинг" (P) ведущие колеса стопорятся при помощи рычага, который блокирует крупнозубчатую шестеренку, связанную с выходным валом коробки. При этом во время парковки на уклоне его может сильно зажать.
"Подвох в том, что проваливается рычаг во впадину легко, а вот "вынуть" его оттуда бывает затруднительно. Владельцы машин с автоматическими коробками знают, насколько тяжело передвинуть селектор коробки из положения Р, если машина стояла на уклоне", — пояснил специалист.
По его словам, чем круче уклон, тем сильнее может зажать рычаг, из-за чего тросовый привод управления коробкой может сломаться или растянуться.
Эксперт дал совет, как правильно ставить автомобиль с АКПП на стоянку.
"При парковке: нажимаем на педаль тормоза, затем, не отпуская педали, затягиваем стояночный тормоз. Так мы снизим нагрузку на механический или электрический привод. И только после этого переводим селектор автоматической коробки в положение Р. Трогаясь с места, сначала включаем в коробке (или вариаторе) P или R и только потом снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Иначе на уклоне автомобиль чуть откатится и зажмет фиксатор паркинга в коробке", — объяснил он.