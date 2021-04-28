https://ria.ru/20210428/nazarbaev-1730306821.html

Назарбаев стал почетным председателем Ассамблеи народа Казахстана

Назарбаев стал почетным председателем Ассамблеи народа Казахстана

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:38

2021-04-28T13:38

2021-04-28T14:12

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 28 апр - РИА Новости. Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку."Мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана, я всегда с вами буду, не отказываюсь… Ассамблея народа Казахстана должна стоять рядом с действующим президентом… Я решил передать мое право возглавлять Ассамблею народа Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву", - сказал Назарбаев.В свою очередь, Токаев предложил Назарбаеву стать почетным председателем Ассамблеи народа Казахстана."Обращаюсь к вам, многоуважаемый Елбасы (Лидер нации - ред.), Нурсултан Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать почетным председателем Ассамблеи народа Казахстана. Этот статус принадлежит вам в силу ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством", - сказал Токаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.Он выразил уверенность, что все члены Ассамблеи народа Казахстана поддержат это предложение, его встретили аплодисментами.Назарбаев принял предложение, заявив, что продолжит работу с Ассамблеей народа Казахстана.

https://ria.ru/20201215/oppozitsiya-1589394890.html

https://ria.ru/20210325/nazarbaev-1602819546.html

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касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире