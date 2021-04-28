https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730323498.html

Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал блогера Алексея Навального политическим проходимцем, который пытается выстроить свою... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:57

2021-04-28T14:57

2021-04-28T15:28

дмитрий медведев

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал блогера Алексея Навального политическим проходимцем, который пытается выстроить свою карьеру на ложных аргументах."Вы упоминали про Навального. Я, честно, сказать, неоднократно давал ему характеристику, у меня другой характеристики за это время не появилось. Несмотря на то, что сейчас находится в местах не столь отдаленных, я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы",- сказал Медведев, отвечая в среду на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира "VKLive".По его мнению, Навальный "пытается вовлечь свою деструктивную деятельность большое количество людей", в том числе молодёжи, "которая только-только делает первые шаги в жизни, которая еще абсолютно неопытна, вытаскивает их, по сути, на противодействие власти, подставляет их, а сам в этот момент находится где-то в другом месте"."Это противоправная позиция, она должна получать жесткий ответ со стороны государства, на такие случаи закрывать глаза нельзя, если речь идет о грубом нарушении закона", - добавил он.Навальный сейчас продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на боли в ноге и спине.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730236788.html

https://ria.ru/20210427/iski-1730221843.html

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дмитрий медведев, алексей навальный, общество