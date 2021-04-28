https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730236788.html

Навальный хочет присутствовать на апелляции по делу о клевете на ветерана

Навальный хочет присутствовать на апелляции по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный хочет лично участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T04:06

2021-04-28T04:06

2021-04-28T04:06

игнат артеменко

россия

вадим кобзев

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Алексей Навальный хочет лично участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.Рассмотрение жалобы состоится 29 апреля в Бабушкинском суде Москвы. Ранее мировой суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и назначил ему штраф 850 тысяч рублей. Виновным себя Навальный не признал.По его словам, Навальный будет участвовать в заседании по видеосвязи, если врачи, наблюдающие за его здоровьем, сочтут, что он может это сделать по состоянию здоровья.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ.На заседаниях по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса – там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.Кроме того, блогер осужден на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразился на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл. На настоящий момент Навальный уже отбывает наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области.

https://ria.ru/20210427/navalnyy-1730229623.html

https://ria.ru/20210426/navalnyy-1730068905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игнат артеменко, россия, вадим кобзев, алексей навальный, происшествия