https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730236788.html
Навальный хочет присутствовать на апелляции по делу о клевете на ветерана
Навальный хочет присутствовать на апелляции по делу о клевете на ветерана
Алексей Навальный хочет лично участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T04:06
2021-04-28T04:06
2021-04-28T04:06
игнат артеменко
россия
вадим кобзев
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Алексей Навальный хочет лично участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.Рассмотрение жалобы состоится 29 апреля в Бабушкинском суде Москвы. Ранее мировой суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и назначил ему штраф 850 тысяч рублей. Виновным себя Навальный не признал.По его словам, Навальный будет участвовать в заседании по видеосвязи, если врачи, наблюдающие за его здоровьем, сочтут, что он может это сделать по состоянию здоровья.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ.На заседаниях по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса – там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.Кроме того, блогер осужден на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразился на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл. На настоящий момент Навальный уже отбывает наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области.
https://ria.ru/20210427/navalnyy-1730229623.html
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игнат артеменко, россия, вадим кобзев, алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Алексей Навальный
хочет лично участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев
.
Рассмотрение жалобы состоится 29 апреля в Бабушкинском суде Москвы. Ранее мировой суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко
и назначил ему штраф 850 тысяч рублей. Виновным себя Навальный не признал.
"Мы просили суд обеспечить личное участие в заседании. Но участие по видеосвязи из колонии тоже считается личным. Я уверен, что его не повезут в Москву для апелляции", - сказал адвокат.
По его словам, Навальный будет участвовать в заседании по видеосвязи, если врачи, наблюдающие за его здоровьем, сочтут, что он может это сделать по состоянию здоровья.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ.
На заседаниях по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.
По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса – там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.
Кроме того, блогер осужден на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше
". Новый приговор не отразился на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл. На настоящий момент Навальный уже отбывает наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области.