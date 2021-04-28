https://ria.ru/20210428/makron-1730210849.html

Макрон: санкции — для России, беззащитность — для французов

Макрон: санкции — для России, беззащитность — для французов

Во Франции ровно через год состоятся очередные выборы президента. Если во внешнеполитической повестке, без сомнения, будут доминировать проблемы в отношениях с... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

россия

санкции

эммануэль макрон

санкции в отношении россии

франция

лион

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Во Франции ровно через год состоятся очередные выборы президента. Если во внешнеполитической повестке, без сомнения, будут доминировать проблемы в отношениях с Россией, то главной внутренней темой станет даже не пандемия, а безопасность жителей страны.В прошлую пятницу 49-летняя Стефани, скромный делопроизводитель, сотрудница одного из комиссариатов полиции в элегантном Рамбуйе, когда-то летней королевской, а потом и президентской резиденции, поцеловав своих дочерей (восемнадцати и тринадцати лет), уехала на работу ранним солнечным утром. На дворе — конец апреля, впереди выходные, которые Стефани планировала провести с семьей, отправившись на велосипедную прогулку. Тем временем самолет французского президента взмыл в небо — Эммануэль Макрон улетел на похороны погибшего президента Чада, находившегося у власти 30 лет и которого официальный Париж назвал "ценнейшим союзником в борьбе с терроризмом". За несколько дней до поездки в Чад Макрон дал серию интервью, в частности, американской телекомпании CBS, где заявил, "что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции". А в беседе уже с французской Le Figaro он уверял, что его долг в том, чтобы "обеспечить француженкам и французам право на спокойную и безопасную жизнь". В переводе с его языка это означало в том числе и борьбу с терроризмом. И в этом отношении нынешнему обитателю Елисейского дворца мало что можно предъявить в качестве побед и свершений. Менее чем за год во Франции были совершены несколько резонансных терактов. Был убит учитель Самюэль Пати — ему отрезали голову. Были убиты прихожане и привратник католической церкви в Ницце.Эти драмы стали заголовками мировых новостей, но проблема с безопасностью и со "спокойной жизнью" имеет и иной ракурс — внутренний, городской, районный. В полицейских сводках только в этом месяце фигурировали многодневные беспорядки в Туркуане (по иронии судьбы мэром этого города был нынешний глава МВД Франции Жеральд Дарманен) и волнения в ряде пригородов Лиона. Всякий раз объектом нападений были полицейские участки или комиссариаты жандармерии, которые обстреливались светошумовыми гранатами и петардами теми, кого мейнстримная пресса называет "молодыми людьми". Если назвать их хулиганами, можно немедленно получить обвинение в "стигматизации тех, кто живет в бедных районах", и хорошо, если многочисленные ассоциации за подобное словоупотребление не подадут на прессу в суд. Вишенкой на торте стало решение юстиции оправдать часть участников засады на полицейский патруль в Вири-Шатийон — тогда в автомобиль бросили бутылку с зажигательной смесью. Машина загорелась, правоохранителям удалось из машины выбраться (среди них была молодая женщина, кричавшая, что у нее дома маленький ребенок), но они попали под град камней.Так вот, часть тех, кто присутствовал на месте преступления, кто видел, что стражи порядка могли сгореть заживо, и кто никак не помог им выбраться из пламени, были оправданы. За недостатком улик, как сообщала пресса, поскольку ввиду резонанса все слушания проходили при закрытых дверях. Но вернемся к Макрону — который, разумеется, уже начал свою кампанию для переизбрания. Вернемся к лидеру страны, в которой пандемия так и не была взята под контроль, вакцина так и не была разработана, новые госпитали так и не были развернуты, чья прививочная стратегия периодически смахивает на дурной фарс, когда вместо профилактического препарата многим десяткам граждан вводят физраствор, а затем посылают эсэмэски, что, дескать, "ошиблись", что сожалеют очень и что придется вновь прийти и встать в очередь на укол.Да, это вам не Россия, где вы приходите и прививаетесь. Во Франции для этого требуется осуществить ряд бюрократических действий, а потом еще постоять в очереди, чтобы получить вакцину (и то все это пока предназначено не всем и не для всех).Вернемся к президенту, чьи полномочия не просто сравнимы с прерогативами сюзерена, они действительно королевские и практически ничем не ограничены. Де Голль, создававший конституцию Пятой Республики, любил говорить, что президент Франции — это король, просто его избирают. Вернемся к президенту, который не сделал практически ничего для того, чтобы обеспечить согражданам право на спокойную жизнь, зато максимально громко заявляет, что он "поддерживает Навального", что он — "за санкции в отношении России", если та, по его собственным словам, "пересечет красную линию". Где проходит эта самая красная линия — определяет, видимо, тоже Эммануэль Макрон.Вернемся к обитателю Елисейского дворца, который хоронил погибшего лидера Чада, шестикратно выигрывавшего президентские выборы, "ценнейшего союзника Франции в борьбе с терроризмом".Именно в те самые минуты Стефани возвращалась после обеденного перерыва в комиссариат полиции. Она не заметила, что за ней следили, и не знала, что еще через секунду ей перережут горло.Стефани погибла на месте от потери крови. Ее дочери остались сиротами, а муж стал вдовцом. Президент Макрон выпустил твит, с котором назовет Стефани "полицейской" (это не вполне соответствует действительности) и выразит соболезнования. На дежурную скорбь можно было, наверное, и не обратить внимания, если бы не четкая уверенность в том, что и эта трагедия не последняя, и если бы не убеждение, что французский лидер, сознательно или нет, но вводит сограждан в заблуждение: это не Россия "пересекает красную линию". Он делает это сам, лицемерно указывая не на те мишени и не на тех врагов, с кем действительно стоит бороться и против кого нужно вводить санкции.

https://ria.ru/20210424/napadenie-1729730047.html

https://ria.ru/20210425/frantsiya-1729841692.html

https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729708791.html

https://ria.ru/20210426/karantin-1729984158.html

https://ria.ru/20210427/razval-1730169223.html

https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729669256.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/makron-1730182939.html

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Ангелина Павлова https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730212799_115:0:515:400_100x100_80_0_0_659fa72d0ef4a60cc6fe665b5bb6243f.jpg

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Ангелина Павлова https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730212799_115:0:515:400_100x100_80_0_0_659fa72d0ef4a60cc6fe665b5bb6243f.jpg

россия, санкции, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, франция, лион, ницца, авторы, мнение - авторы