"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Роскосмос" заказал разработку космического аппарата для отправки животных к Луне, сообщается на сайте госзакупок.
"Анализ проблемных вопросов и перспектив использования космического комплекса нового поколения "Возврат-МКА-Л" с возвращаемым аппаратом для доставки животных и других биологических объектов в окрестность Луны (точка Лагранжа L1 (315 тысяч километров от Земли - ред.)) и проведения медико-биологических исследований совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы в экспериментах с животными и другими биообъектами", - говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.
Работы должны быть проведены до 15 ноября 2022 года, а к 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата "Возврат-МКА-Л". Сроки запуска аппарата не сообщаются.
Ранее в планах "Роскосмоса" фигурировали только биологические спутники "Возврат-МКА" и "Бион-М". Запуск "Возврата" планируется после 2025 года на высоту до 200 тысяч километров, а "Биона" - на 800 километров в 2023 году. Пассажирами "Возврата-МКА" должны стать, как рассказал в 2020 году в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв, 20 мышей. А на "Бионе" в космос полетят мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы.