https://ria.ru/20210428/luna-1730236091.html

"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне

"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне

"Роскосмос" заказал разработку космического аппарата для отправки животных к Луне, сообщается на сайте госзакупок. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T03:19

2021-04-28T03:19

2021-04-28T03:19

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Роскосмос" заказал разработку космического аппарата для отправки животных к Луне, сообщается на сайте госзакупок.Работы должны быть проведены до 15 ноября 2022 года, а к 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата "Возврат-МКА-Л". Сроки запуска аппарата не сообщаются.Ранее в планах "Роскосмоса" фигурировали только биологические спутники "Возврат-МКА" и "Бион-М". Запуск "Возврата" планируется после 2025 года на высоту до 200 тысяч километров, а "Биона" - на 800 километров в 2023 году. Пассажирами "Возврата-МКА" должны стать, как рассказал в 2020 году в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв, 20 мышей. А на "Бионе" в космос полетят мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы.

https://ria.ru/20210427/luna-1730074326.html

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россия, луна, космос - риа наука, роскосмос