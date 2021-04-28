https://ria.ru/20210428/kipr-1730307134.html

Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-руководителя "Экопромбанка"

Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-руководителя "Экопромбанка"

Кипр экстрадировал в Россию бывшего председателя правления "Экопромбанка" Андрея Туева, из-за действий которого кредитная организация недосчиталась около... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:41

2021-04-28T13:41

2021-04-28T13:55

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Кипр экстрадировал в Россию бывшего председателя правления "Экопромбанка" Андрея Туева, из-за действий которого кредитная организация недосчиталась около полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Туева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с октября по ноябрь 2013 года Туев заключил кредитный договор без обеспечения с подставным ООО "Рейс", в результате чего банку был причинен ущерб на сумму более чем 240 миллионов рублей.Кроме того, Туев вместе с заместителем, действуя в интересах ООО "Магнит-Инвест", которое не выполнило условия по возврату денежных средств по кредитному договору на сумму 260 миллионов рублей, вывели из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога. В результате общество не исполнило обязательства перед банком.Указанные действия привели к банкротству кредитной организации и её ликвидации, отмечается в релизе.Туев скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Его нашли на Кипре в августе 2016 года, в компетентные органы был направлен запрос о его выдаче, который удовлетворен.В сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву.ЦБ отозвал лицензию у пермского "Экопромбанка" в августе 2014 года. Пояснялось, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. В сентябре того же года суд признал банк банкротом.

https://ria.ru/20210219/kipr-1598250521.html

https://ria.ru/20210415/nalet-1728415673.html

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центральный банк рф (цб рф), москва, россия, генеральная прокуратура рф, кипр, в мире