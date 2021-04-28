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Трое петербуржцев пойдут под суд за хищение более 400 миллионов рублей
Трое петербуржцев пойдут под суд за хищение более 400 миллионов рублей
Трое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом за хищение более 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T22:53
2021-04-28T22:53
россия
тамбовская область
омск
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом за хищение более 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов, сообщается на сайте Следственного комитета России.По версии следствия, мужчины вместе с другим обвиняемым, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, в период с 2013 по 2015 год вывели из бюджета Санкт-Петербурга более 400,9 миллионов рублей при исполнении девяти государственных строительных контрактов. Они обвиняются в "мошенничестве"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что двое обвиняемых также похитили из федерального бюджета более 38,8 миллионов рублей при исполнении госконтракта на реконструкцию музея в Омске. Кроме того, они вывели из бюджета Тамбовской области 20,1 миллионов рублей при исполнении госконтракта на реконструкцию концертного зала в Тамбове.
https://ria.ru/20210407/khischenie-1727129525.html
россия
тамбовская область
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россия, тамбовская область, омск, происшествия

Трое петербуржцев пойдут под суд за хищение более 400 миллионов рублей

22:53 28.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом за хищение более 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, мужчины вместе с другим обвиняемым, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, в период с 2013 по 2015 год вывели из бюджета Санкт-Петербурга более 400,9 миллионов рублей при исполнении девяти государственных строительных контрактов. Они обвиняются в "мошенничестве".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:28
В ЯНАО экс-главу дептранса обвинили в хищении средств из бюджета
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое обвиняемых также похитили из федерального бюджета более 38,8 миллионов рублей при исполнении госконтракта на реконструкцию музея в Омске. Кроме того, они вывели из бюджета Тамбовской области 20,1 миллионов рублей при исполнении госконтракта на реконструкцию концертного зала в Тамбове.
 
РоссияТамбовская областьОмскПроисшествия
 
 
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