https://ria.ru/20210428/khischenie-1730401530.html

Трое петербуржцев пойдут под суд за хищение более 400 миллионов рублей

Трое петербуржцев пойдут под суд за хищение более 400 миллионов рублей

Трое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом за хищение более 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T22:53

2021-04-28T22:53

2021-04-28T22:53

россия

тамбовская область

омск

происшествия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом за хищение более 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов, сообщается на сайте Следственного комитета России.По версии следствия, мужчины вместе с другим обвиняемым, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, в период с 2013 по 2015 год вывели из бюджета Санкт-Петербурга более 400,9 миллионов рублей при исполнении девяти государственных строительных контрактов. Они обвиняются в "мошенничестве"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что двое обвиняемых также похитили из федерального бюджета более 38,8 миллионов рублей при исполнении госконтракта на реконструкцию музея в Омске. Кроме того, они вывели из бюджета Тамбовской области 20,1 миллионов рублей при исполнении госконтракта на реконструкцию концертного зала в Тамбове.

https://ria.ru/20210407/khischenie-1727129525.html

россия

тамбовская область

омск

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россия, тамбовская область, омск, происшествия