https://ria.ru/20210428/grechka-1730247131.html

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

Нынешние объемы производства крупы позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности россиян, заверило Министерство сельского... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:53

2021-04-28T08:53

2021-04-28T13:26

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Нынешние объемы производства крупы позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности россиян, заверило Министерство сельского хозяйства.Ранее "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщили о возможном подорожании гречки. По данным газеты, такие уведомления поступали участникам рынка еще в феврале, речь шла о росте цены на 7,5-15 процентов. Эксперты считают, что это может быть связано с неурожаем, повышением расходов на упаковку, а также увеличением экспорта зерновых.Комментируя эту информацию, министерство заметило, что в 2020 году Россия получила рекордный урожай риса (по данным Росстата — 1,142 миллиона тонн, рост на 3,9% относительно уровня 2019 года), второй в новейшей истории страны урожай пшеницы (85,9 миллиона тонн, плюс 15,4%). Валовый сбор гречихи составил 892 тысячи тонн (плюс 13,6% к уровню 2019-го)."В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности", — говорится в сообщении ведомства.Гречка в России дорожает с начала года, непрерывный рост цен наблюдается с середины марта. Так, по подсчетам Росстата, за неделю с 13 по 19 апреля гречневая крупа-ядрица подорожала на 0,5% против 0,7% неделей ранее, с начала года цены на крупу повысились на 3,8%. Стоимость килограмма гречневой крупы на 19 апреля составила 96 рублей, что на 25,1% выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).Минсельхоз ранее назвал ситуацию на продовольственном рынке стабильной и отметил, что не видит предпосылок для резкого подорожания каких-либо товаров.В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на продукты. В их числе заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Изначально решение принималось до 1 апреля этого года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021-го.

https://ria.ru/20210423/tseny-1729608867.html

https://ria.ru/20210421/tseny-1729358039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика