https://ria.ru/20210428/grazhdanstvo-1730233541.html

Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами

Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами

Львовский областной совет потребовал от правительства Украины и СБУ разработать законопроект, позволяющий лишить украинского гражданства тех, кто получил... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T01:15

2021-04-28T01:15

2021-04-28T01:15

россия

ситуация на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Львовский областной совет потребовал от правительства Украины и СБУ разработать законопроект, позволяющий лишить украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт, сообщает телеканал "Перший захiдний".Автором инициативы, которую поддержали 70 из 75 присутствовавших парламентариев, стал депутат от фракции "Самопомич" Роман Кизима.В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.На прошлой неделе министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке, из них порядка 205 тысяч – жители ЛНР.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210409/vybory-1727528657.html

россия

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россия, ситуация на украине, украина, в мире