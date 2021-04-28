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Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
Львовский областной совет потребовал от правительства Украины и СБУ разработать законопроект, позволяющий лишить украинского гражданства тех, кто получил... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T01:15
2021-04-28T01:15
россия
ситуация на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Львовский областной совет потребовал от правительства Украины и СБУ разработать законопроект, позволяющий лишить украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт, сообщает телеканал "Перший захiдний".Автором инициативы, которую поддержали 70 из 75 присутствовавших парламентариев, стал депутат от фракции "Самопомич" Роман Кизима.В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.На прошлой неделе министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке, из них порядка 205 тысяч – жители ЛНР.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
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россия, ситуация на украине, украина, в мире

Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами

01:15 28.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Львовский областной совет потребовал от правительства Украины и СБУ разработать законопроект, позволяющий лишить украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт, сообщает телеканал "Перший захiдний".
Автором инициативы, которую поддержали 70 из 75 присутствовавших парламентариев, стал депутат от фракции "Самопомич" Роман Кизима.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:35
В Кремле ответили на вопрос об участии россиян из Донбасса в выборах
В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.
На прошлой неделе министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке, из них порядка 205 тысяч – жители ЛНР.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
 
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