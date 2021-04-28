https://ria.ru/20210428/genotsid-1730239897.html

Армянская организация в Гааге ожидает возобновления исков к Турции

Армянская организация в Гааге ожидает возобновления исков к Турции

Приостановленные ранее в судах США иски к Турции после признания американскими властями факта геноцида армян в Османской империи, как ожидается, будут... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:18

2021-04-28T07:18

2021-04-28T17:10

турция

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АМСТЕРДАМ, 28 апр - РИА Новости. Приостановленные ранее в судах США иски к Турции после признания американскими властями факта геноцида армян в Османской империи, как ожидается, будут возобновлены, заявила РИА Новости Инге Дрост, секретарь Федерации армянских организаций в Нидерландах.Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории".По ее словам, признание геноцида армян открывает новые перспективы для установления исторической справедливости, в том числе в области компенсаций.Она также заявила, что в Турции раздражены и понимают важность признания геноцида армян исполнительной властью США. "С другой стороны, Турция не может ухудшать отношения с Вашингтоном ввиду своей экономической и военной зависимости от США и Европы", - добавила активистка.Коснувшись ситуации с признанием геноцида армян в самих Нидерландах, она отметила, что парламент страны неоднократно призывал правительство к официальному оформлению этой инициативы. После последней резолюции в феврале в уходящем кабинете заявили, что это решение должно принимать новое правительство, сформированное по итогам мартовских выборов.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210427/erdogan-1730189650.html

https://ria.ru/20210426/genotsid-1730009565.html

https://ria.ru/20210426/ssha-1729961578.html

турция

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, сша, армения, в мире