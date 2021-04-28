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Армянская организация в Гааге ожидает возобновления исков к Турции
Армянская организация в Гааге ожидает возобновления исков к Турции
Приостановленные ранее в судах США иски к Турции после признания американскими властями факта геноцида армян в Османской империи, как ожидается, будут... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T07:18
2021-04-28T17:10
турция
сша
армения
в мире
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АМСТЕРДАМ, 28 апр - РИА Новости. Приостановленные ранее в судах США иски к Турции после признания американскими властями факта геноцида армян в Османской империи, как ожидается, будут возобновлены, заявила РИА Новости Инге Дрост, секретарь Федерации армянских организаций в Нидерландах.Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории".По ее словам, признание геноцида армян открывает новые перспективы для установления исторической справедливости, в том числе в области компенсаций.Она также заявила, что в Турции раздражены и понимают важность признания геноцида армян исполнительной властью США. "С другой стороны, Турция не может ухудшать отношения с Вашингтоном ввиду своей экономической и военной зависимости от США и Европы", - добавила активистка.Коснувшись ситуации с признанием геноцида армян в самих Нидерландах, она отметила, что парламент страны неоднократно призывал правительство к официальному оформлению этой инициативы. После последней резолюции в феврале в уходящем кабинете заявили, что это решение должно принимать новое правительство, сформированное по итогам мартовских выборов.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://ria.ru/20210427/erdogan-1730189650.html
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турция, сша, армения, в мире

Армянская организация в Гааге ожидает возобновления исков к Турции

07:18 28.04.2021 (обновлено: 17:10 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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АМСТЕРДАМ, 28 апр - РИА Новости. Приостановленные ранее в судах США иски к Турции после признания американскими властями факта геноцида армян в Османской империи, как ожидается, будут возобновлены, заявила РИА Новости Инге Дрост, секретарь Федерации армянских организаций в Нидерландах.
Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории".
"До сих пор суды США отказывались принимать жалобы армян, указывая, что американская администрация не признает факт геноцида. Теперь ситуация изменилась, и мы ожидаем возобновления этих исков на территории США", - сказала армянская активистка.
По ее словам, признание геноцида армян открывает новые перспективы для установления исторической справедливости, в том числе в области компенсаций.
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"Мы надеемся, что это окажет позитивное влияние на отношение Турции к Армении и армянам… Вследствие этого в будущем станет возможной нормализация отношений между двумя странами", - отметила собеседница агентства.
Она также заявила, что в Турции раздражены и понимают важность признания геноцида армян исполнительной властью США. "С другой стороны, Турция не может ухудшать отношения с Вашингтоном ввиду своей экономической и военной зависимости от США и Европы", - добавила активистка.
Коснувшись ситуации с признанием геноцида армян в самих Нидерландах, она отметила, что парламент страны неоднократно призывал правительство к официальному оформлению этой инициативы. После последней резолюции в феврале в уходящем кабинете заявили, что это решение должно принимать новое правительство, сформированное по итогам мартовских выборов.
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"Правительство Нидерландов, избегая этой темы, возможно, руководствовалось военными и экономическими интересами, но теперь оно может изменить свою позицию и последовать в этом вопросе за президентом США", - сказала представитель армянской организации, штаб-квартира которой размещена в Гааге. По ее оценке, армянская диаспора в Нидерландах насчитывает более 30 тысяч человек.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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