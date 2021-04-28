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Гальцев признался, что выиграл в споре из-за маски Неваляшки
Гальцев признался, что выиграл в споре из-за маски Неваляшки
Юрий Гальцев разместил в Instagram забавное видео. Артист признался, что выиграл спор с друзьями, которые были уверены, что в шоу НТВ в маске Неваляшки выступал РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T00:20
2021-04-28T00:20
2021-04-28T00:20
шоубиз
шоу "маска"
юрий гальцев
шоу-бизнес
знаменитости
стас пьеха
звезды
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Юрий Гальцев разместил в Instagram забавное видео. Артист признался, что выиграл спор с друзьями, которые были уверены, что в шоу НТВ в маске Неваляшки выступал именно он."Матрешка жив! Стас — АТАС! Баркас нас спас!" — с юмором подписал обращение артист.По словам юмориста, Стас Пьеха (оказалось, это он был в костюме очаровательной Неваляшки) сделал ему хорошую рекламу.Поначалу, когда друзья уговаривали "признаться", артист даже не понимал, о чем они говорят.Друзья были уверены, что в Неваляшке — точно он, и тогда же был заключен спор на несколько бутылок алкоголя.Когда оказалось, что в этом костюме выступал Стас Пьеха, друзья расстроились, а вот юморист, напротив, певцу благодарен.В комментариях многие пользователи признаются: они тоже до последнего верили, что в костюме Неваляшки выступал Юрий Гальцев.
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шоу "маска", юрий гальцев, шоу-бизнес, знаменитости, стас пьеха, звезды, нтв (телеканал)
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Юрий Гальцев разместил
в Instagram забавное видео. Артист признался, что выиграл спор с друзьями, которые были уверены, что в шоу НТВ в маске Неваляшки выступал
именно он.
"Матрешка жив! Стас — АТАС! Баркас нас спас!" — с юмором подписал обращение артист.
По словам юмориста, Стас Пьеха (оказалось, это он был
в костюме очаровательной Неваляшки) сделал ему хорошую рекламу.
Поначалу, когда друзья уговаривали "признаться", артист даже не понимал, о чем они говорят.
"И только когда я включил этот канал, я узнал… Голос немного похож", — признает Гальцев.
Друзья были уверены, что в Неваляшке — точно он, и тогда же был заключен спор на несколько бутылок алкоголя.
Когда оказалось, что в этом костюме выступал Стас Пьеха, друзья расстроились, а вот юморист, напротив, певцу благодарен.
"В итоге я выиграл три бутылки коньяка, две бутылки виски и практически три ящика пива. Так что, Стас, тебе огромнейшее спасибо!" — обратился к Пьехе Гальцев и пригласил его к себе в театр "посидеть и поневаляшиться".
В комментариях многие пользователи признаются: они тоже до последнего верили, что в костюме Неваляшки выступал Юрий Гальцев.
"Юрий, я тоже была уверена, что это Вы. Хорошо, что поспорить не успела", "Только в крайней передаче я поверила, что в матрешке спрятан Стас! С первых выпусков слышала Вас, Юрий!", "Ну реально многие были уверены, что в Неваляшке — Вы! И голос местами похож, и подсказки тоже подходили. А юмор?..", "Вы даже разговариваете как Неваляшка", "Юрий, сходите теперь Вы на "Маску"! Обещаем не угадывать", — пишут артисту поклонники.