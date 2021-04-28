https://ria.ru/20210428/galtsev-1730177718.html

Гальцев признался, что выиграл в споре из-за маски Неваляшки

Гальцев признался, что выиграл в споре из-за маски Неваляшки

Юрий Гальцев разместил в Instagram забавное видео. Артист признался, что выиграл спор с друзьями, которые были уверены, что в шоу НТВ в маске Неваляшки выступал РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T00:20

2021-04-28T00:20

2021-04-28T00:20

шоубиз

шоу "маска"

юрий гальцев

шоу-бизнес

знаменитости

стас пьеха

звезды

нтв (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39672/40/396724003_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c6a6e7c45ddb8d5c59c2c786216c7314.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Юрий Гальцев разместил в Instagram забавное видео. Артист признался, что выиграл спор с друзьями, которые были уверены, что в шоу НТВ в маске Неваляшки выступал именно он."Матрешка жив! Стас — АТАС! Баркас нас спас!" — с юмором подписал обращение артист.По словам юмориста, Стас Пьеха (оказалось, это он был в костюме очаровательной Неваляшки) сделал ему хорошую рекламу.Поначалу, когда друзья уговаривали "признаться", артист даже не понимал, о чем они говорят.Друзья были уверены, что в Неваляшке — точно он, и тогда же был заключен спор на несколько бутылок алкоголя.Когда оказалось, что в этом костюме выступал Стас Пьеха, друзья расстроились, а вот юморист, напротив, певцу благодарен.В комментариях многие пользователи признаются: они тоже до последнего верили, что в костюме Неваляшки выступал Юрий Гальцев.

https://ria.ru/20210424/maska-1729696500.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "маска", юрий гальцев, шоу-бизнес, знаменитости, стас пьеха, звезды, нтв (телеканал)