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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210426/pekha-1730000254.html
После разоблачения Неваляшки Пьеха назвал артистов в оставшихся масках
После разоблачения Неваляшки Пьеха назвал артистов в оставшихся масках
Певец Стас Пьеха, который выступал в образе Неваляшки и был разоблачен в недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ, в беседе с Телепрограмма.pro назвал имена... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:33
2021-04-26T16:38
шоу "маска"
тимур батрутдинов
знаменитости
юсиф эйвазов
звезды
анна нетребко
шоубиз
шоу-бизнес
стас пьеха
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец Стас Пьеха, который выступал в образе Неваляшки и был разоблачен в недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ, в беседе с Телепрограмма.pro назвал имена артистов, которые, по его мнению, скрываются в костюмах дошедших до финала Зайца, Крокодила, Змеи и Ламы.В маске Змеи, которую называют фавориткой шоу, Стас Пьеха подозревает выпускницу "Фабрики звезд" Юлию Паршуту, а Ламой, которого тоже очень любят члены жюри и зрители, может быть оперный певец и супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.Неваляшку зрители и судьи, кстати, тоже считали одним из персонажей — фаворитов "Маски". Поэтому когда ее разоблачили, поклонники написали в комментариях Instagram Стаса Пьехи о том, что расстроены, поскольку ждали и надеялись на "оранжевый финал".Отметила выступления Стаса Пьехи и Алла Пугачева. В комментариях она оставила эмодзи в виде "Браво!"
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шоу "маска", тимур батрутдинов, знаменитости, юсиф эйвазов, звезды, анна нетребко, шоу-бизнес, стас пьеха, нтв (телеканал)

После разоблачения Неваляшки Пьеха назвал артистов в оставшихся масках

16:33 26.04.2021 (обновлено: 16:38 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец Стас Пьеха, который выступал в образе Неваляшки и был разоблачен в недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ, в беседе с Телепрограмма.pro назвал имена артистов, которые, по его мнению, скрываются в костюмах дошедших до финала Зайца, Крокодила, Змеи и Ламы.

"Заяц – это Тимур Батрутдинов. Крокодил, кстати, моя любимая маска, но не с точки зрения маски, а с точки зрения именно певца. Это для меня наиболее красивый тембр голоса и владение голосом. Наверное, Крокодил — лучшая вокальная маска, и это однозначно певец Jony", — говорит Пьеха.

В маске Змеи, которую называют фавориткой шоу, Стас Пьеха подозревает выпускницу "Фабрики звезд" Юлию Паршуту, а Ламой, которого тоже очень любят члены жюри и зрители, может быть оперный певец и супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.

"Вот вам мои предположения, но я уверен, что это не предположения", — подчеркнул исполнитель.

Неваляшку зрители и судьи, кстати, тоже считали одним из персонажей — фаворитов "Маски". Поэтому когда ее разоблачили, поклонники написали в комментариях Instagram Стаса Пьехи о том, что расстроены, поскольку ждали и надеялись на "оранжевый финал".

"Стас, какой же вы талантливый! Один из лучших голосов нашей страны, а тембр — просто до мурашек. Лучший", "Для меня с уходом Неваляшки проект закончился", "Теперь песни Неваляшки в моем плейлисте", — высказались его поклонники.

Отметила выступления Стаса Пьехи и Алла Пугачева. В комментариях она оставила эмодзи в виде "Браво!"
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