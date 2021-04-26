https://ria.ru/20210426/pekha-1730000254.html

После разоблачения Неваляшки Пьеха назвал артистов в оставшихся масках

После разоблачения Неваляшки Пьеха назвал артистов в оставшихся масках

Певец Стас Пьеха, который выступал в образе Неваляшки и был разоблачен в недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ, в беседе с Телепрограмма.pro назвал имена... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:33

2021-04-26T16:33

2021-04-26T16:38

шоу "маска"

тимур батрутдинов

знаменитости

юсиф эйвазов

звезды

анна нетребко

шоубиз

шоу-бизнес

стас пьеха

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец Стас Пьеха, который выступал в образе Неваляшки и был разоблачен в недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ, в беседе с Телепрограмма.pro назвал имена артистов, которые, по его мнению, скрываются в костюмах дошедших до финала Зайца, Крокодила, Змеи и Ламы.В маске Змеи, которую называют фавориткой шоу, Стас Пьеха подозревает выпускницу "Фабрики звезд" Юлию Паршуту, а Ламой, которого тоже очень любят члены жюри и зрители, может быть оперный певец и супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.Неваляшку зрители и судьи, кстати, тоже считали одним из персонажей — фаворитов "Маски". Поэтому когда ее разоблачили, поклонники написали в комментариях Instagram Стаса Пьехи о том, что расстроены, поскольку ждали и надеялись на "оранжевый финал".Отметила выступления Стаса Пьехи и Алла Пугачева. В комментариях она оставила эмодзи в виде "Браво!"

https://ria.ru/20210426/maska-1729692563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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шоу "маска", тимур батрутдинов, знаменитости, юсиф эйвазов, звезды, анна нетребко, шоу-бизнес, стас пьеха, нтв (телеканал)