После разоблачения Неваляшки Пьеха назвал артистов в оставшихся масках
16:33 26.04.2021 (обновлено: 16:38 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец Стас Пьеха, который выступал в образе Неваляшки и был разоблачен в недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ, в беседе с Телепрограмма.pro назвал имена артистов, которые, по его мнению, скрываются в костюмах дошедших до финала Зайца, Крокодила, Змеи и Ламы.
"Заяц – это Тимур Батрутдинов. Крокодил, кстати, моя любимая маска, но не с точки зрения маски, а с точки зрения именно певца. Это для меня наиболее красивый тембр голоса и владение голосом. Наверное, Крокодил — лучшая вокальная маска, и это однозначно певец Jony", — говорит Пьеха.
В маске Змеи, которую называют фавориткой шоу, Стас Пьеха подозревает выпускницу "Фабрики звезд" Юлию Паршуту, а Ламой, которого тоже очень любят члены жюри и зрители, может быть оперный певец и супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.
"Вот вам мои предположения, но я уверен, что это не предположения", — подчеркнул исполнитель.
Неваляшку зрители и судьи, кстати, тоже считали одним из персонажей — фаворитов "Маски". Поэтому когда ее разоблачили, поклонники написали в комментариях Instagram Стаса Пьехи о том, что расстроены, поскольку ждали и надеялись на "оранжевый финал".
"Стас, какой же вы талантливый! Один из лучших голосов нашей страны, а тембр — просто до мурашек. Лучший", "Для меня с уходом Неваляшки проект закончился", "Теперь песни Неваляшки в моем плейлисте", — высказались его поклонники.
Отметила выступления Стаса Пьехи и Алла Пугачева. В комментариях она оставила эмодзи в виде "Браво!"