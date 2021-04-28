https://ria.ru/20210428/fastfud-1730235951.html

Названы самая дорогая и дешевая уличная еда

Названы самая дорогая и дешевая уличная еда

Хот-дог является самой дорогой в РФ уличной едой, пирожки с капустой - самой дешевой, сосиска в тесте - самая популярная, а чебурек - самая подорожавшая,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T03:15

2021-04-28T03:15

2021-04-28T03:15

россия

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Хот-дог является самой дорогой в РФ уличной едой, пирожки с капустой - самой дешевой, сосиска в тесте - самая популярная, а чебурек - самая подорожавшая, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор".Эксперты на основании данных чеков смарт-терминалов в пекарнях и точках продаж еды навынос проанализировали самую покупаемую в РФ выпечку в апреле 2021 и 2020 года. "Самой популярной оказалась сосиска в тесте. Ее средняя цена в России - 38 рублей. За года она подорожала на 9%", - сообщили в компании. В Москве такой пирожок - с сосиской внутри - стоит 55 рублей, в Санкт-Петербурге - дешевле, 52 рубля, а минимальная стоимость (12 рублей) зафиксирована в Омской и Кировской областях.Сосиска, вложенная в разрезанную булку и политая кетчупом, или хот-дог - на восьмом месте в десятке популярных перекусов. Она же - и самая дорогая: средняя цена хот-дога в апреле составила 98 рублей, прибавив за год 22%. Самые дешевые, по средней цене 27 рублей - пирожок с капустой и пирожок с картошкой: в топ-10 уличных перекусов они занимают четвертое и шестое место, подорожав за год на 12% и на 6%.На втором месте по популярности - беляши: в среднем в России они стоят 54 рубля, на 36% дороже, чем в прошлом году, а в Москве и Петербурге их цена чуть выше - 57 рублей. Самые дешевые беляши, за 15 рублей, можно купить в отдельных торговых точках Астраханской, Смоленской и Омской областей, а также в Волгоградской области и в Приморье.На третьем месте - курники: за год они подешевели на 12%, до 65 рублей в среднем по стране. В Москве такой пирог в среднем стоит 79 рублей, в Петербурге ― 94 рубля, а самые дешевые курники, по 19 рублей, продают в некоторых продуктовых лавках Татарстана, Башкирии и Тюменской области.Чуть дороже обойдутся пончики (9 место) и ватрушки с творогом (7 место): пончик за год в РФ подорожал на 8% и стоит в среднем 31 рубль, а творожная ватрушка - подешевела на 5% и обойдется в 32 рубля. На десятом месте по популярности - самса (треугольник из слоеного теста с начинкой из мяса и картошки): она в два раза дороже пончиков и ватрушек, ее средняя цена - 65 рублей, на 17% выше, чем в апреле прошлого года.На пятом месте в топе популярного фастфуда ― чебуреки, которые в среднем по стране стоят 78 рублей. Средняя цена в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 52%: согласно данным "Эвотора", это самый большой рост среди перечисленных в рейтинге товарных позиций.

https://ria.ru/20210408/podrostki-1727295832.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/fastfud-1727134722.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество