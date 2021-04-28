https://ria.ru/20210428/dzhonson-1730323820.html

Джонсон открестился от слов про "горы трупов"

Джонсон открестился от слов про "горы трупов"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически опроверг, что когда-либо произносил фразу "скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:58

2021-04-28T14:58

2021-04-28T15:13

кир стармер

борис джонсон

в мире

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ЛОНДОН, 28 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически опроверг, что когда-либо произносил фразу "скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун".Последние несколько дней британские СМИ со ссылкой на "знакомые с разговорами источники" приписывают эти слова премьеру. По их данным, Джонсон произнес эту фразу зимой, незадолго до введения третьего локдауна.На вопрос своего политического оппонента, лейбориста Кира Стармера, произносил ли он данные слова, Джонсон ответил резким "Нет".Он признал, что решения о введении локдаунов дались ему очень тяжело.В ответ на его слова Стармер напомнил: "Премьер, в том случае если выясняется, что он сознательно ввел в заблуждение парламент, должен подавать в отставку".Эти слова вызвали возмущение у Джонсона, который тут же привел несколько примеров того, как, по его мнению, лидер лейбористов вводил в заблуждение парламент.

https://ria.ru/20210426/dzhonson-1729934295.html

https://ria.ru/20210419/pivo-1728995058.html

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кир стармер, борис джонсон, в мире