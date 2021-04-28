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Джонсон открестился от слов про "горы трупов"
Джонсон открестился от слов про "горы трупов"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически опроверг, что когда-либо произносил фразу "скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:58
2021-04-28T15:13
кир стармер
борис джонсон
в мире
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ЛОНДОН, 28 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически опроверг, что когда-либо произносил фразу "скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун".Последние несколько дней британские СМИ со ссылкой на "знакомые с разговорами источники" приписывают эти слова премьеру. По их данным, Джонсон произнес эту фразу зимой, незадолго до введения третьего локдауна.На вопрос своего политического оппонента, лейбориста Кира Стармера, произносил ли он данные слова, Джонсон ответил резким "Нет".Он признал, что решения о введении локдаунов дались ему очень тяжело.В ответ на его слова Стармер напомнил: "Премьер, в том случае если выясняется, что он сознательно ввел в заблуждение парламент, должен подавать в отставку".Эти слова вызвали возмущение у Джонсона, который тут же привел несколько примеров того, как, по его мнению, лидер лейбористов вводил в заблуждение парламент.
https://ria.ru/20210426/dzhonson-1729934295.html
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кир стармер, борис джонсон, в мире

Джонсон открестился от слов про "горы трупов"

14:58 28.04.2021 (обновлено: 15:13 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически опроверг, что когда-либо произносил фразу "скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун".
Последние несколько дней британские СМИ со ссылкой на "знакомые с разговорами источники" приписывают эти слова премьеру. По их данным, Джонсон произнес эту фразу зимой, незадолго до введения третьего локдауна.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 11:02Распространение коронавируса
СМИ: Джонсон предпочитал увидеть "тысячи трупов", чем объявить локдаун
На вопрос своего политического оппонента, лейбориста Кира Стармера, произносил ли он данные слова, Джонсон ответил резким "Нет".
"А если вы хотите снова и снова повторять эти обвинения, то вы должны прийти в парламент с доказательствами, сведениями о том, кто и когда заявил, что я произносил эту фразу", - сказал Джонсон во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.
Он признал, что решения о введении локдаунов дались ему очень тяжело.
"Никто не хочет помещать страну в локдаун со всеми последствиями, которыми он грозит… Но я и сейчас убежден, иного выбора у нас не было", - подчеркнул Джонсон.
В ответ на его слова Стармер напомнил: "Премьер, в том случае если выясняется, что он сознательно ввел в заблуждение парламент, должен подавать в отставку".
Эти слова вызвали возмущение у Джонсона, который тут же привел несколько примеров того, как, по его мнению, лидер лейбористов вводил в заблуждение парламент.
Борис Джонсон во время посещения паба Mount Tavern в Вулверхэмптоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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