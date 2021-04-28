https://ria.ru/20210428/draka-1730347374.html

Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике

Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике

Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге сняла шуточный видеоролик о причинах драки читателей за место в зале, который... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:36

2021-04-28T16:36

2021-04-28T16:56

культура

tiktok

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

российская национальная библиотека

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге сняла шуточный видеоролик о причинах драки читателей за место в зале, который разместила на официальной странице РНБ в TikTok.В ролике конфликт посетителей представлен в виде пародии на схватку двух героев компьютерной игры Mortal Kombat Саб-Зиро и Скорпиона. В начале видео пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов говорит, что "именно здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем". Судя по сюжету, участники инцидента не поделили стол, который продезинфицировал один из них, а другой не захотел уступать.Ранее правоохранители задержали мужчину за драку в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского в Петербурге. Работники библиотеки нажали кнопку тревожной сигнализации после конфликта двух посетителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии прекратили драку. Пострадавший обратился в травмпункт.

https://ria.ru/20210328/napadenie-1603165828.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российская национальная библиотека, санкт-петербург, происшествия