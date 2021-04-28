https://ria.ru/20210428/draka-1730347374.html
Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике
Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике
Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге сняла шуточный видеоролик о причинах драки читателей за место в зале, который... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:36
2021-04-28T16:36
2021-04-28T16:56
культура
tiktok
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
российская национальная библиотека
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730349456_0:309:1000:872_1920x0_80_0_0_b96ebea2dd95e2552dcfcb13de71040f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге сняла шуточный видеоролик о причинах драки читателей за место в зале, который разместила на официальной странице РНБ в TikTok.В ролике конфликт посетителей представлен в виде пародии на схватку двух героев компьютерной игры Mortal Kombat Саб-Зиро и Скорпиона. В начале видео пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов говорит, что "именно здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем". Судя по сюжету, участники инцидента не поделили стол, который продезинфицировал один из них, а другой не захотел уступать.Ранее правоохранители задержали мужчину за драку в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского в Петербурге. Работники библиотеки нажали кнопку тревожной сигнализации после конфликта двух посетителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии прекратили драку. Пострадавший обратился в травмпункт.
https://ria.ru/20210328/napadenie-1603165828.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730349456_0:267:1000:1017_1920x0_80_0_0_1c80145df9294e96c43233ef6e1affb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российская национальная библиотека, санкт-петербург, происшествия