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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210428/draka-1730347374.html
Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике
Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике
Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге сняла шуточный видеоролик о причинах драки читателей за место в зале, который... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:36
2021-04-28T16:56
культура
tiktok
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
российская национальная библиотека
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге сняла шуточный видеоролик о причинах драки читателей за место в зале, который разместила на официальной странице РНБ в TikTok.В ролике конфликт посетителей представлен в виде пародии на схватку двух героев компьютерной игры Mortal Kombat Саб-Зиро и Скорпиона. В начале видео пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов говорит, что "именно здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем". Судя по сюжету, участники инцидента не поделили стол, который продезинфицировал один из них, а другой не захотел уступать.Ранее правоохранители задержали мужчину за драку в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского в Петербурге. Работники библиотеки нажали кнопку тревожной сигнализации после конфликта двух посетителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии прекратили драку. Пострадавший обратился в травмпункт.
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tiktok, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российская национальная библиотека, санкт-петербург, происшествия

Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике

16:36 28.04.2021 (обновлено: 16:56 28.04.2021)
 
© @nationallibraryofrussia/TikTokКадр видео Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге о драке в читальном зале
Кадр видео Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге о драке в читальном зале - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© @nationallibraryofrussia/TikTok
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге сняла шуточный видеоролик о причинах драки читателей за место в зале, который разместила на официальной странице РНБ в TikTok.
В ролике конфликт посетителей представлен в виде пародии на схватку двух героев компьютерной игры Mortal Kombat Саб-Зиро и Скорпиона. В начале видео пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов говорит, что "именно здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем". Судя по сюжету, участники инцидента не поделили стол, который продезинфицировал один из них, а другой не захотел уступать.
 
Ранее правоохранители задержали мужчину за драку в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского в Петербурге. Работники библиотеки нажали кнопку тревожной сигнализации после конфликта двух посетителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии прекратили драку. Пострадавший обратился в травмпункт.
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КультураTikTokФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Российская национальная библиотекаСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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