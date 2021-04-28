https://ria.ru/20210428/alimenty-1730342021.html

Отказ от трудоустройства предложили считать уклонением от алиментов

Отказ от трудоустройства предложили считать уклонением от алиментов

Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает расценивать отказ должника по алиментам от работы, предложенной в центре занятости, как безусловное... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:14

2021-04-28T16:14

2021-04-28T16:14

россия

совет федерации рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает расценивать отказ должника по алиментам от работы, предложенной в центре занятости, как безусловное уклонение от уплаты алиментов, заявил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.Ранее он сообщил, что ФССП предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости."Полагаем, что законодательное закрепление такой обязанности позволит нам в случае отказа гражданина от трудоустройства, когда центр занятости предлагает ему какую-то работу, расценивать такой отказ как раз как безусловное уклонение от уплаты алиментов должников", - сказал он, выступая в Совете Федерации в ходе круглого стола "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения".По словам Желудкова, это поспособствует в дальнейшем в принятии соответствующих мер в отношении должника, в том числе о привлечении его либо к административной, либо уголовной ответственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/alimenty-1729302277.html

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россия, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество