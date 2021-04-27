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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210427/voyna-1729706722.html
Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх
Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх
"Кембриджская пятерка" — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и помогали громить немецких "Тигров" под Прохоровкой. Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам?
2021-04-27T13:35
2021-04-27T13:35
ми-6
ми-5
франсиско франко
прохоровка
сражение под прохоровкой (1943)
нквд ссср
курская битва
советский союз
ким филби
ялтинская конференция (1945)
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Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх
«Кембриджская пятерка» — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и помогали громить немецких "Тигров" под Прохоровкой. Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам?
audio/mpeg
Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх
«Кембриджская пятерка» — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и помогали громить немецких "Тигров" под Прохоровкой. Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам?
audio/mpeg
О вкладе легендарных разведчиков "Кембриджской пятерки" в победу Советского Союза в Великой Отечественной Войне рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякЭксперт эпизода: Вероника КрашенинниковаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья ШашинаМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх

13:35 27.04.2021
 
Истории.doc
Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх
13:35
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"Кембриджская пятерка" — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и помогали громить немецких "Тигров" под Прохоровкой. Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам?
О вкладе легендарных разведчиков "Кембриджской пятерки" в победу Советского Союза в Великой Отечественной Войне рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Артем Буфтяк
Эксперт эпизода: Вероника Крашенинникова
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья Шашина
Монтаж: Семен Недовенчанный
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