https://ria.ru/20210427/voyna-1729706722.html

Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх

Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх

"Кембриджская пятерка" — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и помогали громить немецких "Тигров" под Прохоровкой. Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам?

2021-04-27T13:35

2021-04-27T13:35

2021-04-27T13:35

ми-6

ми-5

франсиско франко

прохоровка

сражение под прохоровкой (1943)

нквд ссср

курская битва

советский союз

ким филби

ялтинская конференция (1945)

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Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх «Кембриджская пятерка» — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и помогали громить немецких "Тигров" под Прохоровкой. Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам? audio/mpeg

Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх «Кембриджская пятерка» — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и помогали громить немецких "Тигров" под Прохоровкой. Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам? audio/mpeg

О вкладе легендарных разведчиков "Кембриджской пятерки" в победу Советского Союза в Великой Отечественной Войне рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякЭксперт эпизода: Вероника КрашенинниковаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья ШашинаМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-6, ми-5, франсиско франко, прохоровка, сражение под прохоровкой (1943), нквд ссср, курская битва, советский союз, ким филби, ялтинская конференция (1945), вероника крашенинникова, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), вячеслав молотов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), национал-социалистическая немецкая рабочая партия, франклин рузвельт, иосиф сталин (джугашвили), великобритания, франция, германия, уинстон черчилль, сша, испания, адольф гитлер, история, аудио, кембриджская пятерка, подкаст