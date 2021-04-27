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Шойгу прокомментировал учения НАТО в Европе
Шойгу прокомментировал учения НАТО в Европе
Россия внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:11
2021-04-27T11:11
2021-04-27T11:11
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ДУШАНБЕ, 27 апр - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник.
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россия, нато, одкб, сергей шойгу, европа, сша, в мире