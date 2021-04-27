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Туризм
https://ria.ru/20210427/turizm-1730077015.html
Аналитики рассказали, куда россияне поедут отдыхать вместо Турции
Аналитики рассказали, куда россияне поедут отдыхать вместо Турции
Россияне, которые предпочтут провести майские праздники за рубежом, отправятся в ОАЭ, на Мальдивы и на Сейшельские острова, говорится в исследовании компании по РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T06:41
2021-04-27T06:41
туризм
россия
турция
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россияне, которые предпочтут провести майские праздники за рубежом, отправятся в ОАЭ, на Мальдивы и на Сейшельские острова, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS одного из крупнейших отечественных эквайеров - банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.При этом туры по России остаются приоритетным выбором у большинства из-за минимальных рисков отмены поездки, умеренной стоимости и разнообразия вариантов путешествий. Топ-5 направлений, на которые оформлено наибольшее количество путевок на майские праздники, выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Алтай, Калининград, Краснодарский край (Сочи) и Крым.В этом году на майские праздники добраться до традиционно любимой у большинства наших соотечественников Турции не просто: авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
https://ria.ru/20210420/aviasoobschenie-1729183555.html
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россия, турция

Аналитики рассказали, куда россияне поедут отдыхать вместо Турции

06:41 27.04.2021
 
© Fotolia / Gerhard SeybertПассажиры проходят на посадку
Пассажиры проходят на посадку - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Fotolia / Gerhard Seybert
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россияне, которые предпочтут провести майские праздники за рубежом, отправятся в ОАЭ, на Мальдивы и на Сейшельские острова, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS одного из крупнейших отечественных эквайеров - банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
"На майские праздники-2021 лидером по количеству оформленных путевок стали Объединенные Арабские Эмираты, наибольшим спросом пользуется пляжный отдых. На втором месте по востребованности у россиян этой весной находятся Мальдивы. Третье место, как и в новогодние каникулы, сохраняют Сейшелы – одно из самых популярных мест среди романтиков", - выяснили авторы исследования, изучив динамику продаж туристических путевок среди клиентов в преддверии майских праздников 2021 года.
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При этом туры по России остаются приоритетным выбором у большинства из-за минимальных рисков отмены поездки, умеренной стоимости и разнообразия вариантов путешествий. Топ-5 направлений, на которые оформлено наибольшее количество путевок на майские праздники, выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Алтай, Калининград, Краснодарский край (Сочи) и Крым.
"Очевидно, что эпидемиологическая ситуация не перестает влиять на туристические предпочтения россиян. Сейчас значительно повысился спрос на путешествия в оставшиеся открытыми страны. Наибольшее предпочтение клиенты отдают отдыху у моря, а в тех направлениях, где оно еще не прогрелось достаточно для старта купального сезона – выбирают экскурсионные и гастрономические туры", - отмечают аналитики.
В этом году на майские праздники добраться до традиционно любимой у большинства наших соотечественников Турции не просто: авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
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