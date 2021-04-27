https://ria.ru/20210427/turizm-1730077015.html

Аналитики рассказали, куда россияне поедут отдыхать вместо Турции

Аналитики рассказали, куда россияне поедут отдыхать вместо Турции

Россияне, которые предпочтут провести майские праздники за рубежом, отправятся в ОАЭ, на Мальдивы и на Сейшельские острова, говорится в исследовании компании по РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:41

2021-04-27T06:41

2021-04-27T06:41

туризм

россия

турция

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россияне, которые предпочтут провести майские праздники за рубежом, отправятся в ОАЭ, на Мальдивы и на Сейшельские острова, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS одного из крупнейших отечественных эквайеров - банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.При этом туры по России остаются приоритетным выбором у большинства из-за минимальных рисков отмены поездки, умеренной стоимости и разнообразия вариантов путешествий. Топ-5 направлений, на которые оформлено наибольшее количество путевок на майские праздники, выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Алтай, Калининград, Краснодарский край (Сочи) и Крым.В этом году на майские праздники добраться до традиционно любимой у большинства наших соотечественников Турции не просто: авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня.

https://ria.ru/20210420/aviasoobschenie-1729183555.html

https://ria.ru/20210416/otdykh-1728530369.html

россия

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция