Аналитики рассказали, куда россияне поедут отдыхать вместо Турции
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россияне, которые предпочтут провести майские праздники за рубежом, отправятся в ОАЭ, на Мальдивы и на Сейшельские острова, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS одного из крупнейших отечественных эквайеров - банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
"На майские праздники-2021 лидером по количеству оформленных путевок стали Объединенные Арабские Эмираты, наибольшим спросом пользуется пляжный отдых. На втором месте по востребованности у россиян этой весной находятся Мальдивы. Третье место, как и в новогодние каникулы, сохраняют Сейшелы – одно из самых популярных мест среди романтиков", - выяснили авторы исследования, изучив динамику продаж туристических путевок среди клиентов в преддверии майских праздников 2021 года.
При этом туры по России остаются приоритетным выбором у большинства из-за минимальных рисков отмены поездки, умеренной стоимости и разнообразия вариантов путешествий. Топ-5 направлений, на которые оформлено наибольшее количество путевок на майские праздники, выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Алтай, Калининград, Краснодарский край (Сочи) и Крым.
"Очевидно, что эпидемиологическая ситуация не перестает влиять на туристические предпочтения россиян. Сейчас значительно повысился спрос на путешествия в оставшиеся открытыми страны. Наибольшее предпочтение клиенты отдают отдыху у моря, а в тех направлениях, где оно еще не прогрелось достаточно для старта купального сезона – выбирают экскурсионные и гастрономические туры", - отмечают аналитики.
В этом году на майские праздники добраться до традиционно любимой у большинства наших соотечественников Турции не просто: авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня.