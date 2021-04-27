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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/tsentr-1730209930.html
В Воронежской области появится центр реабилитации перенесших COVID-19
В Воронежской области появится центр реабилитации перенесших COVID-19
Центр реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией будет создан в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:50
2021-04-27T19:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр гусев (государственный служащий)
здоровье - общество
воронежская область
московская область (подмосковье)
общество
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Центр реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией будет создан в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Воронежской области с начала пандемии зарегистрировано 80 097 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 165 за последние сутки. Выздоровели 75 405 человек, в том числе 186 за последние сутки. Умерли 3205, из них девять за последние сутки."Нам нужна постковидная реабилитация для людей, которые переболели коронавирусом. Мы сейчас этим занимаемся: на базе трех медучреждений будем создавать отдельный центр реабилитации. Я так понимаю, предложения департаментом уже проработаны. Поскольку осложнения ковидные сказываются на людях, которые имеют сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания", - приводит слова Гусева облправительство.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Население Воронежской области - 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730178580.html
россия
воронежская область
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коронавирус covid-19, россия, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, воронежская область, московская область (подмосковье), общество

В Воронежской области появится центр реабилитации перенесших COVID-19

19:50 27.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи
Медицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Центр реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией будет создан в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В Воронежской области с начала пандемии зарегистрировано 80 097 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 165 за последние сутки. Выздоровели 75 405 человек, в том числе 186 за последние сутки. Умерли 3205, из них девять за последние сутки.
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"Нам нужна постковидная реабилитация для людей, которые переболели коронавирусом. Мы сейчас этим занимаемся: на базе трех медучреждений будем создавать отдельный центр реабилитации. Я так понимаю, предложения департаментом уже проработаны. Поскольку осложнения ковидные сказываются на людях, которые имеют сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания", - приводит слова Гусева облправительство.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.
Население Воронежской области - 2,3 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр Гусев (государственный служащий)Здоровье - ОбществоВоронежская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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