https://ria.ru/20210427/tsentr-1730209930.html

В Воронежской области появится центр реабилитации перенесших COVID-19

В Воронежской области появится центр реабилитации перенесших COVID-19

Центр реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией будет создан в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:50

2021-04-27T19:50

2021-04-27T19:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

александр гусев (государственный служащий)

здоровье - общество

воронежская область

московская область (подмосковье)

общество

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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Центр реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией будет создан в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Воронежской области с начала пандемии зарегистрировано 80 097 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 165 за последние сутки. Выздоровели 75 405 человек, в том числе 186 за последние сутки. Умерли 3205, из них девять за последние сутки."Нам нужна постковидная реабилитация для людей, которые переболели коронавирусом. Мы сейчас этим занимаемся: на базе трех медучреждений будем создавать отдельный центр реабилитации. Я так понимаю, предложения департаментом уже проработаны. Поскольку осложнения ковидные сказываются на людях, которые имеют сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания", - приводит слова Гусева облправительство.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Население Воронежской области - 2,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210427/koronavirus-1730178580.html

россия

воронежская область

московская область (подмосковье)

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коронавирус covid-19, россия, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, воронежская область, московская область (подмосковье), общество