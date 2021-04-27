Житель Тольятти потребовал от комика Соболева компенсацию за шутку
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск жителя Тольятти Леонида Тарантова о защите права гражданина на изображение к комику Илье Соболеву, судебное заседание назначено на 28 апреля, следует из данных картотеки суда.
Как написал на своей странице в Instagram Соболев, в ноябре 2019 года в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов, отправил некоему Леониду нецензурную шутку. В октябре 2020 года, по данным Соболева, в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, потребовав взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.
20 марта 2020, 17:16Резидент Comedy Club не справился с примером для школьников
Согласно иску, копию которого предоставил РИА Новости Тарантов, в программе была использована его фотография с указанием его имени, на использование которой он согласия не давал. Кроме того, как пишет истец, изображение сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Этот факт не соответствует действительности и "задевает" его "честь и достоинство", указывает житель Тольятти.
Тарантов просит суд обязать Соболева удалить программу с YouTube, опубликовать опровержение, а также взыскать с комика компенсацию морального вреда в размере более 84,4 миллиона рублей. Такую сумму житель Тольятти в иске объясняет расчетом 100 рублей за каждый факт просмотра ролика в интернете, который на момент подачи заявления в суд посмотрели 844 434 раза.
"Судебное заседание – 28 апреля в 10.00", - сказано в картотеке суда.
Соболев в своем Instagram утверждает, что это была всего лишь шутка, а первое, что предстоит установить суду, – действительно ли это тот самый Леонид, который получил аудиосообщение.