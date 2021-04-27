https://ria.ru/20210427/tolyatti-1730150339.html

Житель Тольятти потребовал от комика Соболева компенсацию за шутку

Житель Тольятти потребовал от комика Соболева компенсацию за шутку

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск жителя Тольятти Леонида Тарантова о защите права гражданина на изображение к комику Илье... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:40

2021-04-27T14:40

2021-04-27T14:40

youtube

тольятти

санкт-петербург

происшествия

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САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск жителя Тольятти Леонида Тарантова о защите права гражданина на изображение к комику Илье Соболеву, судебное заседание назначено на 28 апреля, следует из данных картотеки суда.Как написал на своей странице в Instagram Соболев, в ноябре 2019 года в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов, отправил некоему Леониду нецензурную шутку. В октябре 2020 года, по данным Соболева, в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, потребовав взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.Согласно иску, копию которого предоставил РИА Новости Тарантов, в программе была использована его фотография с указанием его имени, на использование которой он согласия не давал. Кроме того, как пишет истец, изображение сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Этот факт не соответствует действительности и "задевает" его "честь и достоинство", указывает житель Тольятти.Тарантов просит суд обязать Соболева удалить программу с YouTube, опубликовать опровержение, а также взыскать с комика компенсацию морального вреда в размере более 84,4 миллиона рублей. Такую сумму житель Тольятти в иске объясняет расчетом 100 рублей за каждый факт просмотра ролика в интернете, который на момент подачи заявления в суд посмотрели 844 434 раза."Судебное заседание – 28 апреля в 10.00", - сказано в картотеке суда.Соболев в своем Instagram утверждает, что это была всего лишь шутка, а первое, что предстоит установить суду, – действительно ли это тот самый Леонид, который получил аудиосообщение.

https://ria.ru/20200320/1568916794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, тольятти, санкт-петербург, происшествия