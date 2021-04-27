АТОР попросила Голикову отменить двойные тесты на COVID-19 для туристов
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от нового коронавируса туристов от обязательства сдавать так называемые "ПЦР-тесты" (медицинские анализы с использованием метода полимеразной цепной реакции), а также отменить обязанность повторной сдачи, копия соответствующего письма объединения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас в целях уменьшения финансовой нагрузки на граждан Российской Федерации, возвращающихся с отдыха из зарубежных стран, рассмотреть возможность оставить для путешественников сдачу только одного ПЦР-теста, а также освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов", - говорится в обращении.
Стоимость одного стандартного анализа в Москве и Санкт-Петербурге, продолжает АТОР, составит до 2,55 тысячи рублей, а срочного - до 3,24 тысячи рублей на человека, а в соответствии с правилами Роспотребнадзора первый анализ необходимо сдать в течение трех дней после возвращения, повторный - максимум в течение пяти дней.
Ассоциация также отмечает, что в связи с ограничениями авиасообщения с Турцией, из-за дефицита направлений для пляжного отдыха, подорожания авиаперевозок и ограниченного количества рейсов рост цен коснулся практически всех курортов в зарубежных странах. По мнению объединения, на фоне удорожания отдыха введение Роспотребнадзором таких требований существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей.
"При этом у многих жителей субъектов Российской Федерации, осуществляющих перелет на отдых в зарубежные страны с пересадкой на рейсы в Москве или Петербурге, отсутствует возможность сделать два теста с соблюдением всех необходимых правил, включая самоизоляцию", - говорится в письме.
Ассоциация обращает внимание на то, что эти правила касаются также путешественников, которые уже сделали прививку от COVID-19. "При этом ряд иностранных государств (Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы) принимают российских туристов без ПЦР-тестов, при условии вакцинации от COVID-19, в том числе вакциной российского производства - "Спутник V", - приводятся примеры в документе.