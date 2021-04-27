Мария Аронова играет почти все роли в "Мертвых душах" в Вахтанговском
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в юбилейный сотый сезон представит 27 и 28 апреля на Основной сцене премьеру спектакля "Мертвые души" Гоголя в постановке известного режиссера Владимира Иванова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
В спектакле заняты народная артистка России Мария Аронова и актер Владислав Гандрабура.
Творческие успехи Ароновой неразрывно связаны с именем ее педагога по Щукинскому училищу - профессора кафедры мастерства актера Владимира Иванова. Лучшие ее роли созданы как раз в его спектаклях.
"Когда Бог дарит тебе таких педагогов, это фантастический лотерейный билет! Я не стану говорить о том, что в своем возрасте, при двух детях, будучи уже бабкой, встаю, когда он входит ко мне в гримерку. Он продолжает оставаться для меня учителем", - сказала актриса.
Владимир Иванов на разных сценах Вахтанговского театра поставил 14 спектаклей, многие из которых идут десятилетиями, неизменно собирая аншлаги. "Мертвые души" станут шестой совместной работой Иванова и Ароновой.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
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Актриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
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Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
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Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
1 из 3
Актриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
2 из 3
Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
3 из 3
Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Жанр спектакля режиссер обозначил забытым ныне словом "галопад", отсылая зрителей к описанию бала в "Мертвых душах", к фразе Гоголя "Галопад летел во всю пропалую…" Описание этого танца в поэме Гоголя создает ощущение несущейся неведомо куда жизни, потерявшей нужную точку опоры.
"Первоначально наш спектакль и назывался "Галопад", но мы остановились на более традиционном – "Мертвые души", - сказал Иванов. - Галопад – особая пляска, в которой кавалер с дамой, обняв друг друга скачут оба вместе. В этой фразе, в этом определении смысл и квинтэссенция идеи нашего спектакля, который станет гимном актерству, Театру. Это главное, так как Гоголь бездонен, это невероятный автор, и мы понимаем, что можем показать только одну его сторону".
За свою историю Вахтанговский театр шесть раз обращался к произведениям Гоголя: были "Женитьба", "Ревизор", "Игроки", "Записки сумасшедшего". "Мертвые души" – седьмая гоголевская постановка на вахтанговской сцене.