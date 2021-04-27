https://ria.ru/20210427/teatr-1730097220.html

Мария Аронова играет почти все роли в "Мертвых душах" в Вахтанговском

Мария Аронова играет почти все роли в "Мертвых душах" в Вахтанговском

Театр имени Вахтангова в юбилейный сотый сезон представит 27 и 28 апреля на Основной сцене премьеру спектакля "Мертвые души" Гоголя в постановке известного... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:46

2021-04-27T10:46

2021-04-27T10:46

культура

театр

новости культуры

мария аронова

театр имени е. вахтангова

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в юбилейный сотый сезон представит 27 и 28 апреля на Основной сцене премьеру спектакля "Мертвые души" Гоголя в постановке известного режиссера Владимира Иванова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В спектакле заняты народная артистка России Мария Аронова и актер Владислав Гандрабура.Творческие успехи Ароновой неразрывно связаны с именем ее педагога по Щукинскому училищу - профессора кафедры мастерства актера Владимира Иванова. Лучшие ее роли созданы как раз в его спектаклях."Когда Бог дарит тебе таких педагогов, это фантастический лотерейный билет! Я не стану говорить о том, что в своем возрасте, при двух детях, будучи уже бабкой, встаю, когда он входит ко мне в гримерку. Он продолжает оставаться для меня учителем", - сказала актриса.Владимир Иванов на разных сценах Вахтанговского театра поставил 14 спектаклей, многие из которых идут десятилетиями, неизменно собирая аншлаги. "Мертвые души" станут шестой совместной работой Иванова и Ароновой.Жанр спектакля режиссер обозначил забытым ныне словом "галопад", отсылая зрителей к описанию бала в "Мертвых душах", к фразе Гоголя "Галопад летел во всю пропалую…" Описание этого танца в поэме Гоголя создает ощущение несущейся неведомо куда жизни, потерявшей нужную точку опоры."Первоначально наш спектакль и назывался "Галопад", но мы остановились на более традиционном – "Мертвые души", - сказал Иванов. - Галопад – особая пляска, в которой кавалер с дамой, обняв друг друга скачут оба вместе. В этой фразе, в этом определении смысл и квинтэссенция идеи нашего спектакля, который станет гимном актерству, Театру. Это главное, так как Гоголь бездонен, это невероятный автор, и мы понимаем, что можем показать только одну его сторону".За свою историю Вахтанговский театр шесть раз обращался к произведениям Гоголя: были "Женитьба", "Ревизор", "Игроки", "Записки сумасшедшего". "Мертвые души" – седьмая гоголевская постановка на вахтанговской сцене.

https://ria.ru/20210401/teatr-1603493874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, мария аронова, театр имени е. вахтангова