https://ria.ru/20210427/sumka-1730112248.html

В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками

В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками

Сумка с частями тела найдена в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:51

2021-04-27T11:51

2021-04-27T11:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

кировский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Сумка с частями тела найдена в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК."Двадцать шестого апреля в водоеме, расположенном недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, обнаружены фрагменты тела неустановленного человека, упакованные в хозяйственную сумку", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".В ходе расследования установлено, что обнаруженные останки могут принадлежать женщине 1965 года рождения, которая пропала без вести в 2017 году. К совершению убийства может быть причастен мужчина, который в настоящее время является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением СК России по Ростовской области, отметили в пресс-службе ведомства.Расследование уголовного дела продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/proisshestvie-1727484811.html

россия

ленинградская область

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кировский район, происшествия