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В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
Сумка с частями тела найдена в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:51
2021-04-27T11:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
кировский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Сумка с частями тела найдена в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК."Двадцать шестого апреля в водоеме, расположенном недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, обнаружены фрагменты тела неустановленного человека, упакованные в хозяйственную сумку", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".В ходе расследования установлено, что обнаруженные останки могут принадлежать женщине 1965 года рождения, которая пропала без вести в 2017 году. К совершению убийства может быть причастен мужчина, который в настоящее время является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением СК России по Ростовской области, отметили в пресс-службе ведомства.Расследование уголовного дела продолжается.
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россия
ленинградская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кировский район, происшествия

В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками

11:51 27.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Сумка с частями тела найдена в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Двадцать шестого апреля в водоеме, расположенном недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, обнаружены фрагменты тела неустановленного человека, упакованные в хозяйственную сумку", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
В ходе расследования установлено, что обнаруженные останки могут принадлежать женщине 1965 года рождения, которая пропала без вести в 2017 году. К совершению убийства может быть причастен мужчина, который в настоящее время является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением СК России по Ростовской области, отметили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается.
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