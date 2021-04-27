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https://ria.ru/20210427/shoygu-1730106320.html
Шойгу напомнил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории
Шойгу напомнил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории
Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Россия и впредь будет... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:21
2021-04-27T11:21
россия
нато
одкб
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
украина
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ДУШАНБЕ, 27 апр - РИА Новости. Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Россия и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник."Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - заявил Шойгу.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Ранее Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. НАТО, комментируя РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210420/shoygu-1729125713.html
https://ria.ru/20210422/proverka-1729461998.html
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россия, нато, одкб, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, украина

Шойгу напомнил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории

11:21 27.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ДУШАНБЕ, 27 апр - РИА Новости. Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Россия и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник.
Военнослужащие соединения специального назначения во время отработки десантирования из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ Терминатор - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 16:17
Шойгу объяснил усиление войск на юге России
"Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - заявил Шойгу.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Ранее Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. НАТО, комментируя РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 14:17
Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге и западе России
 
РоссияНАТООДКБДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуУкраина
 
 
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