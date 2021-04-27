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Сенат Чехии хочет обвинить Земана в госизмене после заявления о Врбетице
Сенат Чехии хочет обвинить Земана в госизмене после заявления о Врбетице
Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель верхней палаты... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:28
2021-04-27T01:28
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир джабаров
милош земан
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
чехия
в мире
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.Как считают сенаторы, глава государства якобы рассекретил данные расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Земан в своем телеобращении сказал, что есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб". Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Президент добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.После этого Выстрчил заявил, что Земан привел информацию из "живого", то есть расследуемого дела, чем мог поставить под угрозу безопасность республики.Реакция в РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров назвал здравым заявление Земана о необходимости изучить все версии взрывов во Врбетице."Президент Земан предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном - что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует. Хотя одновременно руководство прокураторы Чехии говорит, что расследование продолжается", - сказал Лавров на пресс-конференции.Если на Земана будет подана конституционная жалоба за его заявления об отсутствии доказательств причастности России к взрывам во Врбетице, это станет "апофеозом абсурда", считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Якобы он "рассекретил сведения, которые не подлежали огласке". То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду. Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда", - сообщил Слуцкий.Он добавил, что Чехия после всего этого "может соревноваться с Украиной за звание образцово-показательной территории внешнего управления".Нынешняя травля Земана в его стране связана с тем, что он сказал правду о непричастности российских спецслужб к событиям во Врбетице, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Это полная глупость, потому что Земан всего лишь сказал, что не нашел в материалах чешской разведки никаких данных о причастности российских спецслужб к событиям во Врбетице. И что, когда человек говорит правду, это рассекречивание гостайны? Конечно же, нет", - сказал парламентарий.По его словам, заявление президента Чехии повергло в шок "многих политиканов в Праге", которые пытались испортить российско-чешские отношения в угоду Соединенным Штатам и другим партнерам по НАТО.Обвинения в адрес РоссииПремьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД России - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства страны.Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском МИД, Чехия в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне". По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир джабаров, милош земан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, чехия, в мире

Сенат Чехии хочет обвинить Земана в госизмене после заявления о Врбетице

01:28 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Сената Чехии в Вальдштейнском саду
Здание Сената Чехии в Вальдштейнском саду - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
Как считают сенаторы, глава государства якобы рассекретил данные расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Земан в своем телеобращении сказал, что есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб". Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Президент добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.
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После этого Выстрчил заявил, что Земан привел информацию из "живого", то есть расследуемого дела, чем мог поставить под угрозу безопасность республики.

Реакция в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал здравым заявление Земана о необходимости изучить все версии взрывов во Врбетице.
"Президент Земан предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном - что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует. Хотя одновременно руководство прокураторы Чехии говорит, что расследование продолжается", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Если на Земана будет подана конституционная жалоба за его заявления об отсутствии доказательств причастности России к взрывам во Врбетице, это станет "апофеозом абсурда", считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Якобы он "рассекретил сведения, которые не подлежали огласке". То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду. Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда", - сообщил Слуцкий.
Он добавил, что Чехия после всего этого "может соревноваться с Украиной за звание образцово-показательной территории внешнего управления".
Нынешняя травля Земана в его стране связана с тем, что он сказал правду о непричастности российских спецслужб к событиям во Врбетице, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это полная глупость, потому что Земан всего лишь сказал, что не нашел в материалах чешской разведки никаких данных о причастности российских спецслужб к событиям во Врбетице. И что, когда человек говорит правду, это рассекречивание гостайны? Конечно же, нет", - сказал парламентарий.
По его словам, заявление президента Чехии повергло в шок "многих политиканов в Праге", которые пытались испортить российско-чешские отношения в угоду Соединенным Штатам и другим партнерам по НАТО.
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Обвинения в адрес России

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД России - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства страны.
Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
Как заявляли в российском МИД, Чехия в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне". По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ДжабаровМилош ЗеманСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОЧехияВ мире
 
 
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