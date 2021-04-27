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https://ria.ru/20210427/sanktsii-1730199722.html
Лавров назвал заявления Белого дома о санкциях шизофреническими
Лавров назвал заявления Белого дома о санкциях шизофреническими
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал слова некоторых деятелей в США о санкциях против РФ шизофреническими, приведя в пример высказывание... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:41
2021-04-27T19:03
россия
дженнифер псаки
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал слова некоторых деятелей в США о санкциях против РФ шизофреническими, приведя в пример высказывание представителя Белого дома Джен Псаки."И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, и что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России", - сказал Лавров.Соответствующее заявление Псаки сделала на брифинге в Белом доме 26 апреля.Глава МИД РФ отметил, что даже не может комментировать такое. "Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме", - сказал он.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210426/sanktsii-1730001060.html
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"Шизофренические проскакивают нотки" – Лавров о продолжении санкций США в отношении России
"Шизофренические проскакивают нотки" – Лавров о продолжении санкций США в отношении России
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россия, дженнифер псаки, сергей лавров, сша, в мире

Лавров назвал заявления Белого дома о санкциях шизофреническими

18:41 27.04.2021 (обновлено: 19:03 27.04.2021)
 
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал слова некоторых деятелей в США о санкциях против РФ шизофреническими, приведя в пример высказывание представителя Белого дома Джен Псаки.
"И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, и что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России", - сказал Лавров.
Соответствующее заявление Псаки сделала на брифинге в Белом доме 26 апреля.
Глава МИД РФ отметил, что даже не может комментировать такое. "Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме", - сказал он.
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 15:34
Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций ЕС
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
РоссияДженнифер ПсакиСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
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