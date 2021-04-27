https://ria.ru/20210427/ryabkov-1730136242.html

Рябков заявил о кризисе системы контроля над вооружениями

Рябков заявил о кризисе системы контроля над вооружениями

На данный момент система контроля над вооружениями находится в кризисе, для США этот вопрос становится обузой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:36

2021-04-27T13:36

2021-04-27T14:25

совет федерации рф

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На данный момент система контроля над вооружениями находится в кризисе, для США этот вопрос становится обузой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.Выступая на совещании комитетов СФ по международным делам и обороны, Рябков заявил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе."Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/mid-1729367849.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, сергей рябков, сша, в мире