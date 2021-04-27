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Рябков заявил о кризисе системы контроля над вооружениями
Рябков заявил о кризисе системы контроля над вооружениями
На данный момент система контроля над вооружениями находится в кризисе, для США этот вопрос становится обузой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:36
2021-04-27T13:36
2021-04-27T14:25
совет федерации рф
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На данный момент система контроля над вооружениями находится в кризисе, для США этот вопрос становится обузой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.Выступая на совещании комитетов СФ по международным делам и обороны, Рябков заявил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе."Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/mid-1729367849.html
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совет федерации рф, сергей рябков, сша, в мире